Ascolti tv di domenica 19 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Makari 4” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Makari, la quarta stagione della serie con protagonista Claudio Gioè ha incollato alla tv 3.015.000 spettatori pari al 19.6% di share.

Su Rai 2: NCIS: Unità Anticrimine, la ventiduesima stagione della serie del team di agenti speciali ha attirato l’attenzione di 512.000 spettatori (2.8% di share).

Rai 3: PresaDiretta, la nuova edizione del programma condotto da Riccardo Iacona su temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità ha registrato 613.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha informato 607.000 spettatori con il 4.7% di share.

Canale 5: La notte nel cuore, le nuove puntate della serie turca hanno coinvolto 2.247.000 spettatori con uno share del 15.3%.

Italia 1: Le Iene, la nuova puntata del programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni ha raccolto 1.141.000 spettatori e lo 9.4% di share.

La7: Il caso Spotlight, il film del 2015 diretto da Tom McCarthy con Rachel McAdams, Michael Keaton e Mark Ruffalo ha tenuto col fiato sospeso 260.000 spettatori con il 1.5%.

Tv8: F1 Paddock Live Pre Gara, l’appuntamento con il grande spettacolo del Mondiale di Formula 1 ha appassionato 422.000 spettatori con il 2.6% di audience.

Nove: Che tempo che fa, la nuova puntata del talk show di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha fatto compagnia 1.142.000 spettatori con il 6% nella presentazione, 1.477.000 spettatori con il 7.7% nella prima parte e 765.000 spettatori con il 6.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.553.000 spettatori con il 22.9 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.921.000 spettatori con il 24.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 ottobre 2025

RAI 1

Domenica In : 2.123.000 spettatori con il 17.4% nella prima parte e 1.808.000 spettatori con il 16.8 % nella seconda parte;

: spettatori con il 17.4% nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Da noi…a ruota libera: 1.517.000 spettatori con il 14.4% di share.

Canale 5