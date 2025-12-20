Ascolti tv di venerdì 19 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Io sono Farah” seguita da “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 19 dicembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Io sono Farah – La notte nel cuore . Auditel ieri sera, 19 dicembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Io sono Farah” e “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la finale del talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share.



Rai 2: Mulan, il remake in live action dell’omonimo film della Disney del 1998 ha emozionato 947.000 spettatori (5.6%).

Rai 3: Pupi Avati, Che cinema la vita!, il viaggio nell’universo creativo e personale di Pupi Avati, maestro del cinema italiano, ha interessato 249.000 spettatori con il 1.4%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.138.000 spettatori con il 8.8% di share.

Canale 5: Io sono Farah – La notte nel cuore, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno appassionato 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Supercoppa Bologna-inter, le semifinali di Supercoppa Italia 2025 hanno incollato alla tv 1.222.000 spettatori (share 7.7%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha raccolto 396.000 spettatori e il 3%.

Tv8: Skyfall, il film diretto da Sam Mendes con Daniel Craig e Javier Bardem ha tenuto col fiato sospeso 384.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 546.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.033.000 spettatori con 20.3% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.884.000 spettatori con il 24.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 dicembre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con lo 0.00 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5