Ascolti tv 19 dicembre 2025: The Voice Senior (22.7%), Io sono Farah – La notte nel cuore (14.7%), Affari Tuoi (20.3%), La Ruota della Fortuna (24.5%)

The Voice Senior 2025

Ascolti tv di venerdì 19 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Io sono Farahseguita daLa notte nel cuore. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 19 dicembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Senior vs Io sono Farah – La notte nel cuore . Auditel ieri sera, 19 dicembre 2025

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Io sono Farah” e “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la finale del talent show condotto da Antonella Clerici ha incollato alla tv 3.036.000 spettatori pari al 22.7% di share.

Rai 2: Mulan, il remake in live action dell’omonimo film della Disney del 1998 ha emozionato 947.000 spettatori (5.6%).

Rai 3: Pupi Avati, Che cinema la vita!, il viaggio nell’universo creativo e personale di Pupi Avati, maestro del cinema italiano, ha interessato 249.000 spettatori con il 1.4%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha registrato 1.138.000 spettatori con il 8.8% di share.

Canale 5: Io sono Farah – La notte nel cuore, i nuovi episodi del serial televisivo drammatico turco hanno appassionato 1.911.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Italia 1: Supercoppa Bologna-inter, le semifinali di Supercoppa Italia 2025 hanno incollato alla tv 1.222.000 spettatori (share 7.7%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi (detto Zoro) ha raccolto 396.000 spettatori e il 3%.

Tv8: Skyfall, il film diretto da Sam Mendes con Daniel Craig e Javier Bardem ha tenuto col fiato sospeso 384.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Nove: I migliori Fratelli di Crozza: il best of del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 546.000 spettatori con uno share del 3.3%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.033.000 spettatori con 20.3% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.884.000 spettatori con il 24.5% di share.

