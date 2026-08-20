Ascolti tv 19 agosto 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Finché notte non ci separi” contro “50 km all’ora“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 19 agosto 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Finché notte non ci separi” vs “50 km all’ora”. Auditel del 19 agosto 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Finché notte non ci separi” contro “50 km all’ora”. Chi ha vinto?

Rai 1: Finché notte non ci separi, film del 2024 diretto da Riccardo Antonaroli con Filippo Scicchitano e Pilar Fogliati ha strappato un sorriso a 1.569.000 spettatori pari allo 13.1% di share.

Su Rai 2: Boston Blue, la serie tv poliziesca statunitense prodotta e interpretata da Donnie Wahlberg ha coinvolto 458.000 spettatori pari al 4%.

Rai 3: Un giorno in pretura, il programma condotto da Roberta Petrelluzzi che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale ha registrato 863.000 spettatori pari allo 7% di share.

Rete 4: Il Padrino – Parte II, il film del 1974 co-scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, con protagonisti Al Pacino, Robert De Niro, Robert Duvall e Diane Keaton ha appassionato 499.000 telespettatori pari ad uno share del 5.5%.

Canale 5: 50 km all’ora, il film del 2024 diretto e interpretato da Fabio De Luigi con Stefano Accorsi ha incuriosito 1.691.000 spettatori con uno share del 15.9%.

Italia 1: Chicago Fire, la serie tv statunitense ideata da Michael Brandt e Derek Haas, prodotta da Dick Wolf, ha appassionato 982.000 spettatori con il 7.1% di audience.

La7: La giusta distanza, il programma di Roberto Saviano che mostra come destini apparentemente lontani possano sfiorarsi e influenzarsi ha informato 318.000 spettatori con il 2.6%.

Tv8: Roast in Peace, il programma che vede gruppo di comici si alterna al leggio per “celebrare” la morte, ovviamente finta, di un ospite famoso ha divertito 309.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio e 328.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio.

Nove: USS Indianapolis, il film del 2016 diretto da Mario Van Peebles, con Nicolas Cage, Tom Sizemore e Matt Lanter ha tenuto col fiato sospeso 219.000 spettatori (2%).

Ascolti Access-Prime Time: L’Eredità Summer vs La Ruota della Fortuna.

L’Eredità Summer : 2.335.000 spettatori con il 16.7 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.008.000 spettatori con il 28.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 19 agosto 2026

RAI 1

Capri : 854.000 spettatori con il 9.5 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 949.000 spettatori con il 12.7% nella parte chiamata Start, 1.297.000 spettatori con il 17.4% nella presentazione e 1.523.000 spettatori con il 19.5%.

CANALE 5