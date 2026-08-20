Oroscopo Paolo Fox del giorno: giovedì 20 agosto 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 20 agosto 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi è una giornata vivace soprattutto in amore. Avete voglia di lasciarvi alle spalle qualche delusione e di esprimere con maggiore libertà ciò che provate. La Luna sostiene il vostro entusiasmo e vi aiuta a recuperare fiducia. Anche sul lavoro qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi, soprattutto se siete in attesa di una risposta o dovete concludere una trattativa. Le energie sono in aumento e fare un po’ di movimento vi aiuterà a scaricare lo stress.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Oggi è importante mantenere la calma, soprattutto sul lavoro. Un problema burocratico o un confronto con un collega potrebbe creare qualche momento di nervosismo. Cercate di non perdere la pazienza e affrontate ogni situazione con il vostro consueto pragmatismo. In amore il clima è più tranquillo, anche se alcune preoccupazioni personali potrebbero influenzare l’umore. Evitate di portare i problemi professionali nella coppia. Il fisico chiede una pausa: riposare di più vi permetterà di recuperare le energie.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

La giornata di oggi si presenta particolarmente favorevole in amore. I single potrebbero fare un incontro interessante, mentre chi è in coppia ritroverà maggiore leggerezza e complicità. Anche il lavoro offre buone prospettive grazie a idee nuove e alla vostra capacità di comunicare. Potrebbe essere il momento giusto per presentare un progetto o proporre una collaborazione. La creatività sarà una delle vostre armi migliori. Anche sul piano fisico vi sentite bene e questa energia positiva contribuisce a mantenere alto il buonumore.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Oggi c’è un recupero importante nei rapporti sentimentali. Dopo alcune tensioni, nella coppia torna la possibilità di dialogare e ritrovare una maggiore sintonia. È una buona giornata per chiarire ciò che non ha funzionato e guardare avanti. Sul lavoro, invece, è consigliabile procedere con cautela, soprattutto quando sono coinvolti denaro, spese o contratti. Prima di prendere decisioni importanti valutate ogni dettaglio. Il benessere generale è in crescita e anche la mente appare più serena rispetto ai giorni precedenti.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Le stelle accendono nuovamente la passione. Le coppie possono vivere una giornata intensa e iniziare a pensare a progetti importanti per il futuro. Anche chi ha attraversato qualche difficoltà sentimentale può ritrovare entusiasmo e complicità. Sul lavoro non vi manca la determinazione e siete pronti a difendere le vostre idee. Questa sicurezza può aiutarvi a raggiungere risultati significativi e a ottenere riconoscimenti. La vitalità è elevata, ma attenzione a non esagerare con gli impegni. Alternare attività e riposo sarà importante per non arrivare a sera troppo stanchi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Oggi serve un pò di pazienza in più in amore. Piccole incomprensioni potrebbero nascere dalla gestione della casa, delle responsabilità o della vita quotidiana. Evitate di dare troppo peso a questioni di poco conto e cercate il dialogo. Sul lavoro, invece, precisione e organizzazione vi permetteranno di risolvere una situazione complessa. Le vostre capacità potrebbero essere notate e apprezzate da chi vi circonda. Sul fronte del benessere sentite il bisogno di rallentare.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Oggi le previsioni sono positive soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Le coppie possono ritrovare dolcezza e complicità, mentre i single potrebbero essere incuriositi da una nuova conoscenza. Non mancano occasioni interessanti anche sul lavoro, dove la vostra diplomazia può rivelarsi decisiva. Sarete infatti capaci di gestire situazioni delicate e trovare un punto d’incontro. È una giornata favorevole per accordi e collaborazioni. Anche il benessere psicofisico è buono.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Questa giornata invita a fare chiarezza in amore. Alcuni discorsi rimasti in sospeso potrebbero tornare al centro dell’attenzione e sarà difficile continuare a rimandarli. Un confronto sincero può però aiutare a ritrovare maggiore serenità. Sul lavoro servono concentrazione e precisione, soprattutto se avete scadenze, trattative o questioni economiche da gestire. Non trascurate i dettagli. Durante la giornata le energie saranno buone, ma la stanchezza potrebbe aumentare in serata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Oggi è una giornata positiva per i sentimenti. In coppia cresce il desiderio di vivere il rapporto con spontaneità, condividendo emozioni e nuovi progetti. Anche i single possono guardare con maggiore fiducia alle nuove conoscenze. Sul lavoro avete voglia di fare e di sperimentare strade diverse dal solito. Un’idea originale potrebbe trasformarsi in un’occasione concreta. Le energie sono in ripresa e il buonumore vi accompagna per gran parte della giornata.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

In amore sarà importante mostrarsi più disponibili al dialogo. La persona che avete accanto potrebbe chiedervi maggiore attenzione e ascolto. Lasciare per qualche momento da parte la rigidità può aiutare il rapporto a diventare più sereno. Nel lavoro, invece, la costanza inizia a dare i suoi frutti: gli sforzi delle ultime settimane potrebbero portarvi riconoscimenti o maggiore stabilità. È il momento di raccogliere quanto avete seminato. Sul piano fisico, qualche tensione muscolare suggerisce di rallentare.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Le previsioni di oggi mettono in primo piano il dialogo. In amore la complicità con il partner cresce soprattutto attraverso la condivisione di idee, interessi e progetti. I single potrebbero sentirsi attratti da persone capaci di stimolarli mentalmente. Sul lavoro, invece, avvertite sempre più il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra routine. Prima di compiere una svolta, però, sarà importante pianificare ogni passaggio con attenzione. La forma fisica è buona, ma la mente è sottoposta a molti stimoli.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

L’amore regala emozioni intense. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente e capace di risvegliare sensazioni che sembravano ormai lontane. Nella coppia, invece, la vostra sensibilità vi permette di comprendere meglio le esigenze della persona amata. Anche sul lavoro l’intuito rappresenta un punto di forza: potreste riconoscere un’opportunità interessante prima degli altri. Valutate comunque ogni scelta con attenzione. Il benessere generale è in netto recupero.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.