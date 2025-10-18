Ascolti tv di venerdì 17 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 ottobre 2025?

Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share.



Rai 2: Quelli che mi vogliono morto, il film del 2021 diretto da Taylor Sheridan ha tenuto col fiato sospeso 604.000 spettatori (3.5%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha informato 548.000 spettatori con il 3.7%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha interessato 1.156.000 spettatori con il 8.7% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno raccolto 2.064.000 spettatori con uno share del 14.9%.

Italia 1: Colombiana, il film del 2011 diretto da Olivier Megaton con protagonista Zoe Saldana ha appassionato 1.014.000 spettatori (share 6%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha fatto compagnia a 892.000 spettatori e il 6.8%.

Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 446.000 spettatori con il 2.8% di share.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 1.036.000 spettatori con uno share del 6%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.384.000 spettatori con 22.4% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.783.000 spettatori con il 24.6% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 ottobre 2025

RAI 1

La Volta Buona Short: 1.279.000 spettatori con lo 11.5 %;

Il Paradiso delle Signore : 1.156.000 spettatori con lo 11.3 %;

Funerali di Stato dei Carabinieri morti a Castel d'Azzano : 1.755.000 spettatori con il 21.1 %;

Vita in Diretta: 2.026.000 con il 21.1%.

CANALE 5