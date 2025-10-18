Ascolti tv di venerdì 17 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show 2025” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 ottobre 2025?
Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai1: Tale e Quale Show 2025, la nuova puntata del varietà condotto da Carlo Conti ha incollato alla tv 2.910.000 spettatori pari al 19.6% di share.
Rai 2: Quelli che mi vogliono morto, il film del 2021 diretto da Taylor Sheridan ha tenuto col fiato sospeso 604.000 spettatori (3.5%).
Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha informato 548.000 spettatori con il 3.7%.
Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha interessato 1.156.000 spettatori con il 8.7% di share.
Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno raccolto 2.064.000 spettatori con uno share del 14.9%.
Italia 1: Colombiana, il film del 2011 diretto da Olivier Megaton con protagonista Zoe Saldana ha appassionato 1.014.000 spettatori (share 6%).
La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha fatto compagnia a 892.000 spettatori e il 6.8%.
Tv8: Pechino Express, il game reality condotto da Costantino della Gherardesca ha incuriosito 446.000 spettatori con il 2.8% di share.
Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha strappato un sorriso a 1.036.000 spettatori con uno share del 6%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?
Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.384.000 spettatori con 22.4% di Auditel.
Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.783.000 spettatori con il 24.6% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 ottobre 2025
RAI 1
- La Volta Buona Short: 1.279.000 spettatori con lo 11.5%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.156.000 spettatori con lo 11.3%;
- Funerali di Stato dei Carabinieri morti a Castel d’Azzano: 1.755.000 spettatori con il 21.1%;
- Vita in Diretta: 2.026.000 con il 21.1%.
CANALE 5
- Beautiful: 1.868.000 spettatori pari al 15.8%;
- Grande Fratello: 1.643.000 con uno share del 14.5%;
- Forbidden Fruit: 2.022.000 spettatori pari al 18.4% di share;
- Uomini e Donne: 2.306.000 con uno share del 23.8%;
- La Forza di una donna: 2.031.000 spettatori con il 24.1%;
- Amici: 1.309.000 spettatori con il 16.2% di share;
- Dentro la notizia: 1.218.000 spettatori pari al 15.4% nella prima parte e 1.140.000 spettatori pari al 13.2% nella seconda parte chiamata Le Voci.