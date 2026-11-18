Ascolti tv di martedì 17 novembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “177 giorni – Il rapimento di Farouk” contro “Un mondo a parte“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 17 novembre 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: 177 giorni – Il rapimento di Farouk vs Un mondo a parte | Auditel del 17 novembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “177 giorni – Il rapimento di Farouk” contro “Un mondo a parte”. Chi ha vinto?

Rai 1: 177 giorni – Il rapimento di Farouk, la serie tv che racconta del sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda, con protagonista Marco Bocci ha tenuto col fiato sospeso 3.831.000 spettatori pari allo 23.9% di share.

Su Rai 2: Un amore a cinque stelle, il film commedia romantica del 2002 diretto da Wayne Wang con protagonista Jennifer Lopez ha fatto sognare 645.000 spettatori pari al 3.7% di Audience.

Rai 3: Filorosso, il programma condotto da Antonino Monteleone e Adele Grossi dedicato all’attualità con inchieste, interviste e reportage dal campo ha raccolto 269.000 spettatori con il 1.9% di auditel.

Rete 4: Verità Nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante ha appassionato 1.016.000 telespettatori pari ad uno share dello 8.1%.

Canale 5: Un mondo a parte, il film del 2024 co-sceneggiato e diretto da Riccardo Milani con Virginia Raffaele e Antonio Albanese ha incuriosito 1.793.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Italia 1: Nitto ATP Finals 2026, la partita di tennis del torneo tra Daniil Medvedev (RUS) e Flavio Cobolli ha incollato alla tv 812.000 spettatori con il 4% diaudience.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha informato 1.596.000 spettatori e il 10.2% e 519.000 spettatori e il 8.8% nella parte chiamata DiMartedì Più.

Tv8: X-Factor 2026, il talent musicale condotto da Giorgia ha coinvolto 505.000 spettatori spettatori con il 4% di share.

Nove: Comedy Match, il programma televisivo comico ha strappato un sorriso a 610.000 spettatori con il 3.7% di share.

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi di Stefano De Martino : 4.788.000 spettatori con il 23 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.345.000 spettatori con il 21% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 novembre 2026

RAI 1

La volta buona : 1.706.000 spettatori con il 16 % nella prima parte e 1.721.000 spettatori con il 18.9 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 1.477.000 spettatori con uno share del 17.5 %;

: spettatori con uno share del %; Vita in diretta: 1.679.000 spettatori con il 18.1% nella presentazione e 2.359.000 spettatori con il 21.1%.

CANALE 5