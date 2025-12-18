Ascolti tv di mercoledì 17 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Un Professore 3” contro “Sal Da Vinci – Stasera che sera!“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 17 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Un Professore 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann hanno fatto compagnia a 3.348.000 spettatori pari allo 21.3% di share.

Su Rai 2: True Lies, il film del 1994 diretto da James Cameron, e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis ha divertito 674.000 spettatori pari al 4.4%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto 1.312.000 spettatori pari allo 8.7% di share.

Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 357.000 telespettatori pari ad uno share del 2.9%.

Canale 5: Sal Da Vinci – Stasera che sera!, il concerto del cantautore di Rossetto e Caffè nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli ha incollato alla tv 2.163.000 spettatori con uno share del 17%.

Italia 1: The Woman King, il film del 2022 diretto da Gina Prince-Bythewood con protagonista Viola Davis ha tenuto col fiato sospeso 869.000 spettatori con il 57% di audience.

La7: Una giornata particolare: la nuova puntata del viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha interessato 1.106.000 spettatori con il 6.7%.

Tv8: Robin Hood – Il principe dei ladri, film del 1991 diretto da Kevin Reynolds con protagonista Kevin Costner ha appassionato 392.000 spettatori con il 2.6% di share.

Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha intrattenuto 472.000 spettatori (3.9%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.502.000 spettatori con il 22.4 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.674.000 spettatori con il 28.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 dicembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.622.000 spettatori con il 15.8 %.

: spettatori con il %. Il Paradiso delle Signore : 1.658.000 spettatori con il 18.6 % di share.

: spettatori con il di share. Vita in diretta: 2.150.000 spettatori con il 19.9% di share.

CANALE 5