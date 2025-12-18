Ascolti tv di mercoledì 17 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Un Professore 3” contro “Sal Da Vinci – Stasera che sera!“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 17 dicembre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Rai 1: Un Professore 3, i nuovi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann hanno fatto compagnia a 3.348.000 spettatori pari allo 21.3% di share.
Su Rai 2: True Lies, il film del 1994 diretto da James Cameron, e interpretato da Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis ha divertito 674.000 spettatori pari al 4.4%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha coinvolto 1.312.000 spettatori pari allo 8.7% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 357.000 telespettatori pari ad uno share del 2.9%.
Canale 5: Sal Da Vinci – Stasera che sera!, il concerto del cantautore di Rossetto e Caffè nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli ha incollato alla tv 2.163.000 spettatori con uno share del 17%.
Italia 1: The Woman King, il film del 2022 diretto da Gina Prince-Bythewood con protagonista Viola Davis ha tenuto col fiato sospeso 869.000 spettatori con il 57% di audience.
La7: Una giornata particolare: la nuova puntata del viaggio di Aldo Cazzullo nella giornata cruciale di un personaggio storico ha interessato 1.106.000 spettatori con il 6.7%.
Tv8: Robin Hood – Il principe dei ladri, film del 1991 diretto da Kevin Reynolds con protagonista Kevin Costner ha appassionato 392.000 spettatori con il 2.6% di share.
Nove: La Corrida, la seconda puntata dello show dei dilettanti allo sbaraglio presentata da Amadeus ha intrattenuto 472.000 spettatori (3.9%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.502.000 spettatori con il 22.4% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.674.000 spettatori con il 28.3% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 17 dicembre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.622.000 spettatori con il 15.8%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.658.000 spettatori con il 18.6% di share.
- Vita in diretta: 2.150.000 spettatori con il 19.9% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.909.000 spettatori con il 15.9% di share;
- Io Sono Farah: 1.789.000 telespettatori pari al 15.4%;
- Forbidden Fruit: 2.105.000 telespettatori pari al 19.1%;
- Uomini e Donne: 2.234.000 spettatori con il 23.3% di share;
- La forza di una donna: 2.217.000 telespettatori pari al 24.7%;
- Amici: 1.558.000 spettatori con il 17.5% di share;
- Dentro la notizia: 1.443.000 spettatori pari al 16.1% nella prima parte e 1.598.000 spettatori pari al 16.5% nella seconda parte chiamata Le Voci.