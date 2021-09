Ascolti tv di giovedì 16 settembre 2021: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Sorelle per sempre” contro “Star in the Star“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 16 settembre 2021?

Da segnalare il debutto di ‘Star in the Star” di Ilary Blasi e della nuova edizione di ‘X Factor’. Ecco tutti i dati Auditel della prima serata facendo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sorelle per sempre vs Star in the Star. Auditel ieri sera, 16 settembre 2021

Sfida Rai1 e Canale 5: il film ‘Sorelle per sempre’ asfalta il nuovo show musicale ‘Star in the Star’ di Ilary Blasi.

Rai 1: Sorelle per sempre, il film ispirato alla storia vera delle neonate scambiate in culla a Mazara del Vallo ha emozionato 4.763.000 spettatori. Share dello 24.4%. Nel cast: Donatella Finocchiaro.

Su Rai 2: Gli uomini d’oro, il film del 2019 diretto da Vincenzo Alfieri ha coinvolto 630.000 spettatori (share al 3%). Nel cast: Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

Rai 3: The Children Act – Il verdetto: il film diretto Richard Eyre ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori. Share del 0.00%. Nel cast: Emma Thompson e Stanley Tucci.

Rete 4: Dritto e Rovescio, l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio ha informato 870.000 spettatori. Share 5.5%.

Canale 5: Star in the Star, il nuovo show condotto da Ilary Blasi ha incuriosito 1.947.000 spettatori. Share dell’11%. In giuria: Marcella Bella, Claudio Amendola e Andrea Pucci. Scopri l’eliminato della prima puntata.

Italia 1: Chicago Med, la serie medical di successo ambientato nel Chicago Medical Center ha appassionato 884.000 spettatori pari al 4.6% di share.

La7: PiazzaPulita: al grido de ‘La realtà è la nostra passione’, Corrado Formigli è tornato in diretta con una nuova puntata del programma di attualità registrando una media 681.000 spettatori pari allo 4.3% di auditel.

Tv8: X Factor: la nuova edizione del talent show musicale condotto quest’anno da Ludovico Tersigni ha entusiasmato 569.000 spettatori. Share dell’2.8%. In giuria: Emma, Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli.

Nove: Hercules – Il guerriero, il film diretto da Brett Ratner che narra le gesta del leggendario semidio figlio di Zeus ha incollato alla tv 284.000 spettatori per l’1.4% di share. Nel cast: Dwayne Johnson , Ian McShane.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 settembre 2021

RAI 1

Oggi è un altro giorno : 1.442.000 spettatori con il 12.1% di Auditel.

: 1.442.000 spettatori con il 12.1% di Auditel. Il Paradiso delle Signore: 1.565.000 spettatori con il 16.3% di share.

1.565.000 spettatori con il 16.3% di share. La vita in diretta: 1.587.000 spettatori con il 16.5% di Auditel.

CANALE 5