Ascolti tv ieri, giovedì 16 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “La ricetta della felicità” contro “Io Canto Family“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 16 ottobre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: La ricetta della felicità, la miniserie che racconta la storia di Marta Rampini con protagonista Cristiana Capotondi ha attirato l’attenzione di 3.048.000 spettatori (19.4%).

Su Rai 2: Ore 14 Sera, il programma che approfondisce i casi di cronaca di maggior attualità condotto da Milo Infante ha coinvolto 837.000 spettatori con il 6.4% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha fatto compagnia a 991.000 spettatori al 6.4% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 683.000 spettatori con lo 5.4% di share.

Canale 5: Io Canto Family, la quinta puntata del talent musicale condotto da Michelle Hunziker ha raccolto 1.899.000 spettatori con il 14% di share.

Italia 1: Peppermint – L’angelo della vendetta, il film del 2018 diretto da Pierre Morel con Jennifer Garner ha appassionato 1.118.000 spettatori con 6.4% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 902.000 spettatori con il 6.8% di share.

Tv8: 2012, il film diretto Roland Emmerich con protagonisti John Cusack e Amanda Peet ha tenuto col fiato sospeso 253.000 spettatori con lo 1.7% di share.

Nove: Sinceramente Persia, lo show televisivo comico di Valentina Persia ha intrattenuto 378.000 spettatori con il 2.3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.770.000 spettatori con il 23.3 % di share.

: spettatori con il % di share. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.156.000 spettatori con il 25.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.556.000 spettatori con 18.3 %;

: spettatori con %; Il Paradiso delle Signore : 1.403.000 spettatori con il 17.6 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.929.000 spettatori con il 21.4% di share.

CANALE 5