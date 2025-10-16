Ascolti tv di mercoledì 15 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 15 ottobre 2025? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Il Commissario Montalbano vs This Is Me. Auditel del 15 ottobre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Il Commissario Montalbano” contro “This Is Me”. Chi ha vinto?
Rai 1: Il Commissario Montalbano, la replica della puntata della fiction ispirata ai libri di Andrea Camilleri con protagonista Luca Zingaretti ha incollato alla tv 3.072.000 spettatori pari allo 20% di share.
Su Rai 2: Occhi di gatto, il gran finale della serie televisiva francese, del 2024 ideata da Michel Catz e diretta da Alexandre Laurent ha incuriosito 555.000 spettatori pari al 3.2%.
Rai 3: Chi l’ha visto, il programma dedicato ai casi di persone scomparse e cronaca nera condotto da Federica Sciarelli ha tenuto col fiato sospeso 1.384.000 spettatori pari allo 9% di share.
Rete 4: Realpolitik!, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha fatto compagnia a 443.000 telespettatori pari ad uno share del 3.4%.
Canale 5: This Is Me, la seconda edizione del programma condotto da Silvia Toffanin ha incollato alla tv 2.558.000 spettatori con uno share del 18.7%.
Italia 1: The Great Wall, il film fantastico del 2016, diretto da Zhang Yimou con protagonista Matt Damon ha appassionato 1.095.000 spettatori con il 6.1% di audience.
La7: Una giornata particolare: la nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo ha interessato 1.227.000 spettatori con il 7.2%.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che de quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione per stabilire quale sia il migliore ha raccolto 375.000 spettatori con il 2.5% di share.
Nove: Circo Massimo, il programma condotto da Marco Giannini che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia ha informato 216.000 spettatori (1.3%).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.775.000 spettatori con il 23.2% di share.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.297.000 spettatori con il 25.8% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 ottobre 2025
RAI 1
- La volta buona: 1.571.000 spettatori con il 19.4%.
- Il Paradiso delle Signore: 1.400.000 spettatori con il 17.9% di share.
- Vita in diretta: 1.954.000 spettatori con il 21.2% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.963.000 spettatori con il 16.7% di share;
- Grande Fratello: 1.767.000 spettatori con il 15.5% di share;
- Forbidden Fruit: 2.090.000 telespettatori pari al 19.2%;
- Uomini e Donne: 2.168.000 spettatori con il 23.5% di share;
- La forza di una donna: 2.017.000 telespettatori pari al 25.3%;
- Amici: 1.448.000 spettatori con il 19.1% di share;
- Dentro la notizia: 1.507.000 spettatori pari al 19.4% nella prima parte e 1.533.000 spettatori pari al 17.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.