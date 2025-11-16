Ascolti tv di sabato 15 novembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 15 novembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci ha intrattenuto 2.780.000 spettatori pari al 26.3% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha tenuto col fiato sospeso 798.000 spettatori pari al 4.6% di audience.

Rai 3: No Other Land, il film documentario del 2024 diretto, prodotto, scritto e montato da un collettivo israelo-palestinese formato da Basel Adra e Yuval Abraham ha coinvolto 769.000 spettatori e il 4.5% di share.

Rete 4: Midway, il film del 2019 diretto da Roland Emmerich ha attirato l’attenzione di 415.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova puntata del talent show ha incollato alla tv 3.993.000 spettatori con uno share del 26.8%.

Italia 1: Biancaneve e il cacciatore, il film del 2012 diretto da Rupert Sanders con protagonista Julia Robert ha fatto compagnia a 674.000 spettatori pari al 4.2%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.003.000 spettatori con il 5.5% nella prima parte e 554.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 349.000 spettatori (2% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha raccolto 453.000 spettatori con il 3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 3.984.000 spettatori con il 21.8 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.731.000 spettatori con il 25.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 novembre 2025

RAI 1

