Ascolti tv di domenica 15 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Imma Tataranni 5 vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 15 marzo 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Imma Tataranni 5” contro “Chi vuol essere milionario”. Chi ha vinto?
Rai 1: Imma Tataranni 5, la nuova stagione della serie tv con protagonista Vanessa Scalera ha incollato alla tv 4.073.000 spettatori pari al 23.8% di share.
Su Rai 2: Paralimpiadi Invernali Milano 2026, le gara dei XIV Giochi paralimpici invernali a Milano e Cortina d’Ampezzo hanno coinvolto 640.000 spettatori (3.3% di share).
Rai 3: Presa Diretta, la nuova edizione del programma di inchieste di Riccardo Iacona ha informato 962.000 spettatori pari al 5.3% di share.
Rete 4: Fuori dal coro, il programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ha registrato 632.000 spettatori con il 5% di share.
Canale 5: Chi vuol essere milionario, il game show condotto da Gerry Scotti ha appassionato 1.679.000 spettatori con uno share del 13.6%.
Italia 1: Le Iene presentano Inside, lo speciale su diete e rischi ha incuriosito 910.000 spettatori con il 7.8%.
La7: Il caso Epstein – Il racconto continua, lo speciale tv ha interessato 398.000 spettatori con il 2.2%.
Tv8: Men in Black: International, il film del 2019, diretto da F. Gary Gray, con Chris Hemsworth e Tessa Thompson ha appassionato 241.000 spettatori con il 1.5% di audience.
Nove: Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto ha fatto compagnia a 1.454.000 spettatori con l’8.2% e 765.000 spettatori con il 7.9% nella parte chiamata Il Tavolo.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 4.865.000 spettatori con il 24.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.635.000 spettatori con il 23% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 15 marzo 2026
RAI 1
- Domenica In: 2.556.000 spettatori con il 19% nella prima parte dalle 14:30 alle 15:02, 2.035.000 spettatori con il 17.4% nella seconda parte dalle 15:06 alle 16:34 e 1.782.000 spettatori con il 16.7% nella terza parte chiamata I Saluti di Mara dalle 16:39 alle 17:10;
- Da noi a ruota libera: 1.953.000 spettatori (16.2%) di share.
Canale 5
- Amici di Maria – Verso il serale: 2.332.000 spettatori (17.4%) di share;
- Verissimo: 1.909.000 spettatori pari al 16.8% nella prima parte dalle 15:25 alle 16:43, 1.905.000 spettatori pari al 17.3% nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.