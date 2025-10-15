Ascolti tv di martedì 14 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Italia-Israele” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 ottobre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Italia-Israele vs La notte nel cuore. Auditel del 14 ottobre 2025
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Italia-Israele“ contro “La notte nel cuore”. Chi ha vinto?
Rai 1: Italia-Israele, la partita della Nazionale Italiana di Calcio per la qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha incollato alla tv 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share.
Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha fatto compagnia a 471.000 spettatori pari al 2.9% di audience.
Rai 3: I figli degli altri, il film francese del 2022 scritto e diretto da Rebecca Zlotowski ha interessato 639.000 spettatori con il 3.2% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 621.000 telespettatori pari ad uno share del 4.6%.
Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%.
Italia 1: Greenland, il film del 2020 diretto da Ric Roman ha appassionato 783.000 spettatori con il 4.4% di share.
La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.342.000 spettatori con 8.2%.
Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha raccolto 678.000 spettatori con il 4.3% di share.
Nove: Only Fun – Comico Show, il programma comico presentato da Belén Rodríguez e i PanPers ha divertito 347.000 spettatori (pari al 2% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
Nuova sfida tv tra Stefano De Martino e Gerry Scotti: chi ha vinto?
- Affari tuoi di Stefano De Martino: NON E’ ANDATO IN ONDA PER LA NAZIONALE.
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.203.000 spettatori con il 23.5% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 ottobre 2025
RAI 1
- La volta buona raccoglie 1.293.000 spettatori con il 16.1%;
- Il Paradiso delle Signore: 1.405.000 spettatori con il 18.2%;
- Vita in diretta: 1.884.000 spettatori con un 21.4% di share.
CANALE 5
- Beautiful: 1.897.000 telespettatori con uno share del 16.2%;
- Grande Fratello: 1.796.000 con uno share del 16.1%;
- Forbidden Fruit: 2.058.000 spettatori e il 19.3% di share;
- Uomini e Donne: 2.322.000 spettatori e il 25.3% di share
- La forza di una donna: 1.968.000 spettatori e il 25%;
- Amici: 1.267.000 spettatori (17.2%);
- Dentro la notizia: 1.272.000 spettatori pari al 17.2% nella prima parte e 1.386.000 spettatori pari al 16.7% nella seconda parte chiamata Le Voci.