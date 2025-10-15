Ascolti tv di martedì 14 ottobre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Italia-Israele” contro “La notte nel cuore“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 14 ottobre 2025? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Italia-Israele, la partita della Nazionale Italiana di Calcio per la qualificazioni ai Mondiali del 2026 ha incollato alla tv 7.666.000 spettatori pari al 36.2% di share.

Su Rai 2: Freeze – Chi sta fermo vince, il nuovo show di Rai 2 con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales ha fatto compagnia a 471.000 spettatori pari al 2.9% di audience.

Rai 3: I figli degli altri, il film francese del 2022 scritto e diretto da Rebecca Zlotowski ha interessato 639.000 spettatori con il 3.2% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il programma Videonews tra informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer ha informato 621.000 telespettatori pari ad uno share del 4.6%.

Canale 5: La notte nel cuore, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.319.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Italia 1: Greenland, il film del 2020 diretto da Ric Roman ha appassionato 783.000 spettatori con il 4.4% di share.

La7: Dimartedì, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità condotto da Giovanni Floris ha registrato 1.342.000 spettatori con 8.2%.

Tv8: X Factor, la nuova edizione del talent show musicale ha raccolto 678.000 spettatori con il 4.3% di share.

Nove: Only Fun – Comico Show, il programma comico presentato da Belén Rodríguez e i PanPers ha divertito 347.000 spettatori (pari al 2% di audience).

Affari tuoi di Stefano De Martino : NON E’ ANDATO IN ONDA PER LA NAZIONALE .

: . La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.203.000 spettatori con il 23.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 ottobre 2025

RAI 1

La volta buona raccoglie 1.293.000 spettatori con il 16.1 %;

raccoglie spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.405.000 spettatori con il 18.2 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.884.000 spettatori con un 21.4% di share.

