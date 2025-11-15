Ascolti tv di venerdì 14 novembre 2025: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Senior” contro “Tradimento“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 14 novembre 2025?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Senior” contro “Tradimento”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Senior, la prima puntata del talent show condotto da Antonella Clerici ha intrattenuto 3.297.000 spettatori pari al 22.6% di share.



Rai 2: Challangers, il film del 2024 diretto e co-prodotto da Luca Guadagnino con Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori (0.00%).

Rai 3: Far West, la nuova stagione del programma di Flavio Sottile tra inchieste, storie e approfondimenti ha raccolto 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Rete 4: Quarto Grado, l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Canale 5: Tradimento, i nuovi episodi della serie tv turca hanno coinvolto 2.000.000 spettatori con uno share del 14.%.

Italia 1: Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ha informato 0.000.000 spettatori (share 0.00%).

La7: Propaganda Live, l’appuntamento con l’informazione per raccontare l’Italia tra giornalismo e ironia condotto da Diego Bianchi ha registrato 0.000.000 spettatori e il 0.00%.

Tv8: Hanno ucciso l’uomo ragno – La vera storia degli 883, la serie tv dedicata alla storia degli 883 di Max Pezzali ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova puntata del one man show con Maurizio Crozza ha divertito 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino: 4.422.000 spettatori con 22.2% di Auditel.

Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.270.000 spettatori con il 26.5% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 novembre 2025

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con lo 0.00 %;

: spettatori con lo %; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con lo 0.00 %;

: spettatori con lo %; Vita in Diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5