Ascolti tv sabato 14 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo Top” contro “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Sanremo Top vs Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! | Auditel ieri sera, 14 marzo 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo Top” contro “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. Chi ha vinto?

Rai 1: Sanremo Top, la seconda puntata dello speciale post Festival condotto da Carlo Conti sulle classifiche dei big in gara ha intrattenuto 2.192.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha appassionato 718.000 spettatori pari al 4.2%.

Rai 3: The Whale, il film del 2022 diretto da Darren Aronofsky. The Whale con protagonista Brendan Fraser ha coinvolto 595.000 spettatori e il 3.6 di share.

Rete 4: …altrimenti ci arrabbiamo, il film del 1974 diretto da Marcello Fondato ed interpretato dal duo Bud Spencer e Terence Hill ha strappato un sorriso a 847.000 spettatori pari al 5.4% di share.

Canale 5: Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!, il concerto evento di Sal Da Vinci dalla splendida Piazza Plebiscito di Napoli ha fatto cantare 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2%.

Italia 1: Tata Matilda e il grande botto, il film del 2010 diretto da Susanna White con protagonista Emma Thompson ha divertito 908.000 spettatori con il 5.6%.

La7: In altre parole, il programma televisivo di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.124.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 669.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 420.000 spettatori (2.3%).

Nove: Accordi & disaccordi, il programma che condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 519.000 spettatori con 3.4% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 4.506.000 spettatori con il 24.1 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.747.000 spettatori con il 25.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 marzo 2026

RAI 1

Bar Centrale : 1.696.000 spettatori ( 13.4 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 1.110.000 spettatori ( 10.2 %);

: spettatori ( %); A Sua Immagine : 975.000 spettatori ( 9.5 %) nella prima parte e 976.000 spettatori ( 10.1 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 1.268.000 spettatori (11.7%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:20 e 1.524.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte.

CANALE 5