Ascolti tv sabato 14 marzo 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Sanremo Top” contro “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 14 marzo 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Sanremo Top vs Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera! | Auditel ieri sera, 14 marzo 2026
Sfida Rai1 vs Canale 5: “Sanremo Top” contro “Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!”. Chi ha vinto?
Rai 1: Sanremo Top, la seconda puntata dello speciale post Festival condotto da Carlo Conti sulle classifiche dei big in gara ha intrattenuto 2.192.000 spettatori pari al 17.9% di share.
Su Rai 2: FBI, la serie televisiva statunitense ideata da Dick Wolf e Craig Turk ha appassionato 718.000 spettatori pari al 4.2%.
Rai 3: The Whale, il film del 2022 diretto da Darren Aronofsky. The Whale con protagonista Brendan Fraser ha coinvolto 595.000 spettatori e il 3.6 di share.
Rete 4: …altrimenti ci arrabbiamo, il film del 1974 diretto da Marcello Fondato ed interpretato dal duo Bud Spencer e Terence Hill ha strappato un sorriso a 847.000 spettatori pari al 5.4% di share.
Canale 5: Sal Da Vinci Concerto – Stasera che sera!, il concerto evento di Sal Da Vinci dalla splendida Piazza Plebiscito di Napoli ha fatto cantare 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2%.
Italia 1: Tata Matilda e il grande botto, il film del 2010 diretto da Susanna White con protagonista Emma Thompson ha divertito 908.000 spettatori con il 5.6%.
La7: In altre parole, il programma televisivo di genere talk show e rotocalco condotto da Massimo Gramellini ha fatto compagnia a 1.124.000 spettatori con il 6.1% nella prima parte e 669.000 spettatori con il 4.9% nella seconda parte.
Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 420.000 spettatori (2.3%).
Nove: Accordi & disaccordi, il programma che condotto da Luca Sommi che racconta i temi d’attualità con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha interessato 519.000 spettatori con 3.4% di audience.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Ascolti Affari Tuoi: 4.506.000 spettatori con il 24.1% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.747.000 spettatori con il 25.4% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 marzo 2026
RAI 1
- Bar Centrale: 1.696.000 spettatori (13.4%);
- Passaggio a Nord Ovest: 1.110.000 spettatori (10.2%);
- A Sua Immagine: 975.000 spettatori (9.5%) nella prima parte e 976.000 spettatori (10.1%) nella seconda parte;
- Ciao Maschio: 1.268.000 spettatori (11.7%) nella prima parte dalle 17:07 alle 18:20 e 1.524.000 spettatori (12.9%) nella seconda parte.
CANALE 5
- Beautiful conquista 2.385.000 spettatori (18%);
- Forbidden Fruit: 2.492.000 spettatori (22%);
- La forza di una donna raggiunge 2.449.000 spettatori (23%);
- Verissimo: 1.910.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 1.909.000 spettatori (17.2%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.