Ascolti tv di domenica 14 giugno 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “Olanda-Giappone” contro “Racconto di una notte“. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv, ieri sera: Olanda-Giappone vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 14 giugno 2026
Sfida Rai1 e Canale 5: “Olanda-Giappone” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto?
Rai 1: Olanda-Giappone, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha incollato alla tv 3.731.000 spettatori pari al 28% di share.
Su Rai 2: Elsbeth, serie televisiva statunitense del 2024, ideata da Robert e Michelle King ha incuriosito 556.000 spettatori (4%).
Rai 3: Presa Diretta, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Riccardo Iacona ha informato 853.000 spettatori pari al 5.6% di share.
Rete 4: Assassinio sul Nilo, il film del 2022 diretto ed interpretato da Kenneth Branagh ha tenuto col fiato sospeso 387.000 spettatori con il 2.8% di share.
Canale 5: Racconto di una notte, i nuovi episodi della dizi turca, incentrata su una storia di vendetta, con protagonisti Burak Deniz e Su Burcu hanno coinvolto 1.749.000 spettatori con uno share del 15.2%.
Italia 1: My Spy, il film del 2020 diretto da Peter Segal ha attirato l’attenzione di 795.000 spettatori con il 5.3%.
La7: House of Trump, il racconto sulla presidenza USA ha interessato 441.000 spettatori con il 3%.
Tv8: Jumanji – The Next Level, il film del 2019 diretto da Jake Kasdan con protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan ha appassionato 254.000 spettatori con il 1.9% di audience.
Nove: La Corrida, le repliche del talent show più iconico di sempre condotto da Amadeus ha divertito 444.000 spettatori con lo 4.4%.
Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?
- Affari Tuoi: 3.681.000 spettatori con il 23.7% di share;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.362.000 spettatori con il 27.2% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 14 giugno 2026
RAI 1
- Il meglio di Domenica In: 1.391.000 spettatori con il 13.2%;
- Da noi a ruota libera: 1.316.000 spettatori (14.4%) di share.
Canale 5
- Beautiful: 2.091.000 spettatori con il 17.5% di share;
- Racconto di una notte: 1.922.000 spettatori (17.4%) di share;
- Forbidden Fruit: 1.830.000 spettatori pari al 17.9%;
- Le Storie di Verissimo: 1.254.000 spettatori pari al 13.9% nella prima parte e 1.035.000 spettatori pari all’11.5% nella seconda parte (I Saluti a 1.116.000 e l’11.4%).