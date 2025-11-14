Ascolti tv giovedì 13 novembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Moldova-Italia” contro “Un matrimonio esplosivo“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 13 novembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv: Moldova-Italia vs Un matrimonio esplosivo. Auditel ieri sera, 13 novembre 2025

Rai 1: Moldova-Italia, la partita di qualificazione della Nazionale Italiana di Calcio ai Mondiali 2026 ha incollato alla tv 5.643.000 spettatori (26.7%).

Su Rai 2: Tennis: ATP Nitto Finals 2025, le partite del torneo di tennis hanno attirato l’attenzione di 2.211.000 spettatori con il 10% di share.

Rai 3: Splendida Cornice, la nuova edizione del programma condotto da Geppi Cucciari con tanti ospiti ha fatto compagnia a 952.000 spettatori al 5.7% di share.

Rete 4: Dritto e rovescio, il programma di genere talk show, politico e rotocalco condotto da Paolo Del Debbio ha informato 814.000 spettatori con lo 6.6% di share.

Canale 5: Un matrimonio esplosivo, il film statunitense del 2023 diretto da Jason Moore, con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel ha appassionato 1.738.000 spettatori con il 11.3% di share.

Italia 1: La fabbrica di cioccolato, il film del 2005 diretto da Tim Burton con protagonista Johnny Depp ha raccolto 964.000 spettatori con 5.4% di share.

La7: Piazzapulita, il programma con i confronti politici, i reportage internazionali, le inchieste condotto da Corrado Formigli ha registrato 588.000 spettatori con il 4.3% di share.

Tv8: Io prima di te, il film con protagonisti Emilia Clarke e Sam Claflin ispirato all’omonimo romanzo di Jojo Moyes ha emozionato 361.000 spettatori con lo 2.1% di share.

Nove: Save the dating – Amori in corso, il programma tra dating show e varietà teatrale con Marta e Gianluca ha divertito 320.000 spettatori con il 1.8% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : non è andato in onda.

: non è andato in onda. Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 5.321.000 spettatori con il 23.9% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 novembre 2025

RAI 1

La volta buona : 1.492.000 spettatori con il 15.1 %;

: spettatori con il %; Il Paradiso delle Signore : 1.367.000 spettatori con il 16.8 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 2.410.000 spettatori con il 21.7% di share.

CANALE 5