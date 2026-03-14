Ascolti tv venerdì 13 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “The Voice Generation” contro “Io sono Farah“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 13 marzo 2026?

Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: The Voice Generations vs Io sono Farah. Auditel ieri sera, 13 marzo 2026

Sfida Rai1 e Canale 5: “The Voice Generationw” contro “Io sono Farah”. Chi ha vinto?

Rai1: The Voice Generations, la seconda puntata della nuova edizione del talent musicale che vede gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie, amici e colleghi presentato da Antonella Clerici ha incollato alla tv 3.233.000 spettatori pari al 22.8% di share.



Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha tenuto col fiato sospeso 650.000 spettatori (3.5%).

Rai 3: La pelle del mondo, il programma – viaggio dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro con Stefano Mancuso e Lillo ha registrato 464.000 spettatori con lo 2.7%.

Rete 4: Quarto Grado, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca ha coinvolto 1.101.000 spettatori con il 8.8% di share.

Canale 5: Io sono Farah, i nuovi episodi della soap turca hanno interessato 1.786.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Italia 1: Aquaman, il film del 2023, diretto e co-prodotto da James Wan con protagonista Jason Momoa ha appassionato 843.000 spettatori (share 5.5%).

La7: Propaganda Live, il programma televisivo italiano di genere talk show condotto da Diego Bianchi ha raccolto 941.000 spettatori e il 7.1%.

Tv8: MasterChef Italia, il programma televisivo italiano di genere talent show e culinario ha incuriosito 338.000 spettatori con uno share del 2.4%.

Nove: Fratelli di Crozza: la nuova edizione del one man show con Maurizio Crozza ha intrattenuto 1.042.000 spettatori con uno share del 5.9%.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Affari Tuoi : 4.700.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; Ascolti La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.834.000 spettatori con il 24.2% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 13 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte dalle 14:11 alle 15:30 e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:11 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 0.000.000 spettatori con il 0.00% dalle 17:49 alle 18:26.

CANALE 5