Ascolti tv di martedì 10 marzo 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Le Libere Donne” contro “Taratata“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 10 marzo 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Le Libere Donne vs Taratata | Auditel del 10 marzo 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Le Libere Donne” contro “Taratata”. Chi ha vinto?

Rai 1: Le Libere Donne, la serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi con protagonista Lino Guanciale ha appassionato 2.851.000 spettatori pari al 17.9% di share.

Su Rai 2: Stasera a letto tardi, il nuovo show con i bambini e i The Jackal ha strappato un sorriso 1.531.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Rai 3: Farwest, il programma di inchieste, storie e approfondimenti condotto da Salvo Sottile ha fatto compagnia a 592.000 spettatori con il 3.7% di auditel.

Rete 4: E’ sempre cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha informato 540.000 telespettatori pari ad uno share del 4.4%.

Canale 5: Taratata tutto in una notte, lo speciale condotto da Paolo Bonolis ha intrattenuto 1.531.000 spettatori con uno share del 13.4%.

Italia 1: Le Iene presentano: Inside, il programma che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma ha raccolto 1.021.000 spettatori con il 9.2%.

La7: DiMartedì, il talk show condotto da Giovanni Floris su politica, cultura, consumi, costume, società ha registrato 1.600.000 spettatori e il 10.4% di share.

Tv8: Italia’s Got Talent, il programma televisivo italiano di genere talent show ha raccolto 343.000 spettatori con il 2.6% di share.

Nove: Cash or Trash – La notte dei tesori, lo speciale del programma di aste condotto da Paolo Conticini ha incuriosito 372.000 spettatori (pari al 2.2% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 5.038.000 spettatori con il 23.5 % di share.

: spettatori con il % di share. La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.969.000 spettatori con il 23.3% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 10 marzo 2026

RAI 1

La volta buona : 1.588.000 spettatori con il 14.9 % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e 1.659.000 spettatori con il 18.3 % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:10 alle 15:31 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:31 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.607.000 spettatori con il 18.3 %;

: spettatori con il %; Vita in diretta: 1.557.000 spettatori con il 18% nella presentazione dalle 16:56 alle 17:50 e 2.156.000 spettatori con il 20.8% dalle 17:50 alle 18:37.

CANALE 5