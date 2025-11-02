Ascolti tv di sabato 1 novembre 2025. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 1 novembre 2025? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Ballando con le Stelle vs Tu si que vales Auditel ieri sera, 1 novembre 2025

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Ballando con le Stelle” contro “Tu si que vales”. Chi ha vinto?

Rai 1: Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci ha attirato l’attenzione di 2.941.000 spettatori pari al 23.3% di share.

Su Rai 2: S.W.A.T., la serie televisiva statunitense prodotta da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan ha incuriosito 712.000 spettatori pari al 4.1% di audience.

Rai 3: Tosca, in diretta mondovisione la ricostruzione dell’allestimento originale del 1900 del capolavoro di Giacomo Puccini ha emozionato 549.000 spettatori e il 3.3% di share.

Rete 4: Un uomo tranquillo, il film del 2019 diretto da Hans Petter Moland con protagonista Liam Neeson ha appassionato 489.000 spettatori pari al 3.1% di share.

Canale 5: Tu si que vales, la nuova puntata del talent show ha incollato alla tv 3.915.000 spettatori con uno share del 25.9%.

Italia 1: Percy Jackson e gli dell’Olimpo, il film del 2010 diretto da Chris Columbus con Logan Lerman e Brandon T. Jackson ha tenuto col fiato sospeso 668.000 spettatori pari al 4%.

La7: In altre parole, il programma di Massimo Gramellini ha registrato 1.279.000 spettatori con il 7.1% di share.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona messi in competizione tra loro per stabilire quale sia il migliore ha interessato 328.000 spettatori (1.9% di audience).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma condotto da Luca Sommi con Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha raccolto 396.000 spettatori con il 2.5% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Ascolti Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.163.000 spettatori con il 23.2 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.282.000 spettatori con il 23.8% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 novembre 2025

RAI 1

Bar Centrale : 1.290.000 spettatori ( 10.8 % );

: spettatori ( ); Passaggio a Nord Ovest : 971.000 spettatori ( 9.7 % );

: spettatori ( ); A sua immagine interessa 800.000 spettatori ( 8.8 % );

interessa spettatori ( ); Ciao Maschio: 1.479.000 spettatori (12.9%) nella prima parte e 1.616.000 spettatori (13.2%) nella seconda parte.

CANALE 5