Ascolti tv giovedì 1 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Biancaneve e i sette nani” contro “Santocielo“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 1 gennaio 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Rai 1: Biancaneve e i sette nani, il film d’animazione Disney, capolavoro del 1937, ha fatto compagnia a 2.831.000 spettatori (15.9%).

Su Rai 2: Delitti in Paradiso, la serie televisiva franco-britannica ha incuriosito 1.181.000 spettatori con il 7% di share.

Rai 3: Killers of the Flower Moon, il film del 2023 diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori al 0.00% di share.

Rete 4: Speciale Quarto Grado, lo speciale sulla strage dei giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana ha informato 1.251.000 spettatori con lo 9% di share.

Canale 5: Santocielo, il film del 2023 diretto da Francesco Amato e interpretato dal duo comico Ficarra e Picone ha divertito 2.255.000 spettatori con il 15.5% di share.

Italia 1: Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón con protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson ha coinvolto 1.199.000 spettatori con 7.6% di share.

La7: L’impero del sole, il film del 1987 diretto da Steven Spielberg ha appassionato 584.000 spettatori con il 4.4% di share.

Tv8: Frankenstein Junior, il film del 1974 diretto da Mel Brooks ha interessato 497.000 spettatori con lo 2.8% di share.

Nove: Aldo Giovanni e Giacomo, lo spettacolo del trio della comicità con alcuni “pezzi storici” del suo repertorio e nuovi sketch ha strappato un sorriso a 473.000 spettatori con il 3% di share.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti?

Affari tuoi di Stefano De Martino : 4.630.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna: 5.227.000 spettatori con il 26.5%.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 1 gennaio 2026

RAI 1

La volta buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 %;

: spettatori con il %; Lassie torna a casa: 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5