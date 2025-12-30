Con la fine dell’anno, Mediaset, gruppo televisivo con sede a Colgono Monzese, presenta una panoramica annuale in merito ai risultati di ascolto registrati sull’intero anno 2025. Dati entusiasmanti per il gruppo e che sono frutto della forza del sistema crossmediale del dell’azienda televisiva, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, come si evince dal rapporto dei dati Auditel 2025, si conferma leader in Tv, ma anche in radio e sul digitale.
Auditel 2025: Mediaset leader in Tv, radio e digitale: ecco gli ascolti tv
Per quello che concerne i dati Auditel 2025 dedicati al comparto televisivo sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il risultato ottenuto dalla Rai di oltre 10 punti percentuali, la Tv di Stato infatti ottiene un risultato del 30,3%.
Per il terzo anno consecutivo, pur non essendo questo risultato tra gli obiettivi strategici del Gruppo televisivo, Mediaset è primo editore anche sul totale pubblico televisivo, con una media del 37,5% di share, un dato nettamente superiore 35,8% ottenuto dalla Rai.
Un dato, quello ottenuto dal gruppo di Colgono Monzese che si inserisce in un trend di crescita costante dal 2019: in ben sette anni gli ascolti del gruppo televisivo Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un forte incremento complessivo del +11,9%, pari a +4,0 punti di share.
Nell’arco dell’anno 2025 la performance positiva del gruppo televisivo Mediaset si allarga anche alle principali fasce di ascolto tv: nella fascia standard del prime time (dalle 20.30 alle 22.30) Mediaset raggiunge il 37,7% di share mentre la Rai arriva al 36,3%, e nel prime time di prodotto (dalle 21.30 alle 23.30) Mediaset sale al 38,9% mentre il dato Rai è al 34,5%.
Ascolti: dati in radio e sul digitale
Come per tutto il reparto televisivo, ottimi risultati si confermano anche per quello che concerne il comparto radio e digitale del gruppo Mediaset.
- RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba) è il gruppo radiofonico più ascoltato in Italia, con ben 1.406.000 ascoltatori nel quarto d’ora medio.
- Sul digitale, Mediaset si attesta come primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, PC e device mobili), con oltre 10 miliardi di video visti.
I risultati delle singole reti televisive: Canale 5, Italia 1 e Rete 4
Ottimi risultati arrivano anche per le singole reti generaliste del gruppo Mediaset:
- Canale 5 si conferma ancora una volta la rete in assoluto più vista sul target commerciale (Canale5 17,7%; Rai1 14,8%). In particolare, nella stagione televisiva autunnale, Canale 5 segna un nuovo importante primato: una netta leadership anche prendendo in esame l’intera platea televisiva sia nel totale ascolto tv di giornata con il 18,9% di share (Rai1 18,6%) sia per quello che riguarda la fascia del prime time con il 21,9% di share (Rai1 20,8%).
- Italia 1 sul pubblico di riferimento, il target 15-34 anni, raggiunge nel totale ascolto tv di giornata ben l’8.1% (Dato Rai2 al 4,2%; dato Nove al 2,9%). È la terza rete sul target commerciale dopo Canale5 e Rai1 con una media del 7%.
- Retequattro conferma il vantaggio nelle 24 ore su tutto il pubblico rispetto alla diretta concorrente con il 4,7% (Il dato di La7 è del 4,1%). E con il 5.4% è leader anche nelle prime serate dedicate all’informazione dalle ore 21.30 alle 00.30 (Il dato di La7 è del 4,7%).