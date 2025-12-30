Con la fine dell’anno, Mediaset, gruppo televisivo con sede a Colgono Monzese, presenta una panoramica annuale in merito ai risultati di ascolto registrati sull’intero anno 2025. Dati entusiasmanti per il gruppo e che sono frutto della forza del sistema crossmediale del dell’azienda televisiva, capace di valorizzare in modo integrato televisione, radio e digitale. Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, come si evince dal rapporto dei dati Auditel 2025, si conferma leader in Tv, ma anche in radio e sul digitale.

Auditel 2025: Mediaset leader in Tv, radio e digitale: ecco gli ascolti tv

Per quello che concerne i dati Auditel 2025 dedicati al comparto televisivo sul target commerciale, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari, Mediaset registra una media del 40,2% di share, superando il risultato ottenuto dalla Rai di oltre 10 punti percentuali, la Tv di Stato infatti ottiene un risultato del 30,3%.

Per il terzo anno consecutivo, pur non essendo questo risultato tra gli obiettivi strategici del Gruppo televisivo, Mediaset è primo editore anche sul totale pubblico televisivo, con una media del 37,5% di share, un dato nettamente superiore 35,8% ottenuto dalla Rai.

Un dato, quello ottenuto dal gruppo di Colgono Monzese che si inserisce in un trend di crescita costante dal 2019: in ben sette anni gli ascolti del gruppo televisivo Mediaset sul pubblico totale hanno registrato un forte incremento complessivo del +11,9%, pari a +4,0 punti di share.

Nell’arco dell’anno 2025 la performance positiva del gruppo televisivo Mediaset si allarga anche alle principali fasce di ascolto tv: nella fascia standard del prime time (dalle 20.30 alle 22.30) Mediaset raggiunge il 37,7% di share mentre la Rai arriva al 36,3%, e nel prime time di prodotto (dalle 21.30 alle 23.30) Mediaset sale al 38,9% mentre il dato Rai è al 34,5%.

Ascolti: dati in radio e sul digitale

Come per tutto il reparto televisivo, ottimi risultati si confermano anche per quello che concerne il comparto radio e digitale del gruppo Mediaset.

RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba) è il gruppo radiofonico più ascoltato in Italia, con ben 1.406.000 ascoltatori nel quarto d’ora medio.

Sul digitale, Mediaset si attesta come primo editore italiano per consumi non lineari (TV connesse, PC e device mobili), con oltre 10 miliardi di video visti.

I risultati delle singole reti televisive: Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Ottimi risultati arrivano anche per le singole reti generaliste del gruppo Mediaset: