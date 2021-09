Ascolti DAZN, quinta e sesta giornata di Serie A: ecco le partite più seguite

La sesta giornata di campionato di Serie A si è conclusa con un ottimo picco di ascolti per la stagione in corso: il turno sfiora i 7 milioni di spettatori. A guidare la classifica dei match più visti su DAZN c’è il derby di Roma in esclusiva Dazn: Lazio – Roma ha fatto registrare un dato d’ascolto di 1,5 milioni spettatori. Ecco di seguito i dati d’ascolto della sesta e della settima giornata del Campionato Serie A partita per partita fornito da Nielsen.

Ascolti DAZN 5^ e 6^ giornata di Campionato Serie A: ecco le partite più seguite

La quinta giornata di campionato di Serie A è stata seguita su Dazn complessivamente da 5.518.064 spettatori. La sesta giornata ha toccato picchi altissimi per un totale di 6.976.276 di spettatori. Di seguito vi mostriamo nel dettaglio di quanti spettatori hanno seguito ogni singola partita della quinta e sesta giornata di campionato di Serie A su Dazn.

Ascolti 5^ giornata di Campionato Serie A su Dazn – 5.518.064 individui.

(Gli incontri in grassetto sono in esclusiva su DAZN)

Martedì 21 settembre 2021 la partita Bologna – Genoa alle ore 18.30 è stata seguita su Dazn da 378.720 spettatori. Alle ore 20.45 Atalanta – Sassuolo ha avuto un seguito di 58.679 individui. La partita Fiorentina – Inter ha avuto un seguito di 1.155.944 spettatori. La trasmissione dedicata alla Serie A Zona Gol ha interessato ben 204.551 individui unici.

Mercoledì 22 settembre 2021 alle ore 18.30 la partita Salernitana – Verona ha avuto un seguito di 69.321 individui. Spezia – Juventus sempre allo stesso orario ha interessato ben 1.109.777. Zona Gol è stata seguita da 117.971 individui. Alle 20.45 Cagliari – Empoli ha avuto un ascolto di 95.159 persone, Milan – Venezia ne ha avuti invece 653.985. Zona Gol ha ottenuto un seguito di 182.674 spettatori.

Giovedì 23 settembre 2021 alle 18.30 Sampdoria – Napoli ha interessato su Dazn ben 395.685 individui unici. Torino – Lazio di spettatori ne ha ottenuti 152.195. Zona Gol ha avuto un seguito di 127.077. Alle 20.45 la partita Roma – Udinese è stata seguita da 816.326 persone.

Ascolti 6^ giornata di Campionato Serie A su Dazn – 6.976.276 individui

(Gli incontri in grassetto sono in esclusiva su DAZN)

Sabato 25 settembre 2021 alle ore 15.00 Spezia – Milan ha conquistato ben 978.319 individui unici. Inter – Atalanta in onda alle 18.00 è stata seguita da ben 1.395.680. Alle ore 20.45 Genoa – Hellas Verona ha ottenuto un seguito di 237.712 individui.

Domenica 26 settembre 2021 il match Juventus – Sampdoria alle ore 12.30 ha interessato ben 923.582 spettatori. Alle ore 15.00 Empoli – Bologna ha avuto un seguito di 44.189 utenti. Udinese – Fiorentina di spettatori ne ha avuti 179.731, mentre Sassuolo – Salernitana 69.955. La trasmissione dedicata al calcio Zona Gol è stata seguita da ben 372.746 telespettatori. Alle 18.00 il derby Lazio – Roma ha conquistato ben 1.529.848 spettatori diventando di conseguenza il match più seguito tra le due giornate di Campionato. Alle 20.45 Napoli – Cagliari è stata seguita da ben 981.312 spettatori.

Lunedì 27 settembre 2021 alle 20.45 Venezia – Torino e stata seguita da ben 263.202 individui unici.

Quando andrà in onda su Dazn la 7^ giornata di Campionato Serie A: i prossimi incontri

I prossimi incontri di Serie A su Dazn sono in programma per questo weekend con il derby di Torino alle ore 18.00 di sabato seguiti domenica da Fiorentina – Napoli (ore 18.00) e Atalanta – Milan (ore 20.45). Tutti questi match saranno in esclusiva su Dazn.