Tra Armando e Veronica un “tradimento”? Nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, mercoledì 11 dicembre 2019, Incarnato e Ursida hanno battibeccato dopo la sfilata in studio di lei. Ad un certo punto, però, Gianni Sperti si è così sfogato nel programma di Canale 5: “Stare qui ad ascoltare storie che non sono vere, mi sembra una presa in giro e non è da persone oneste“. “Dubito ci sia stato solo un bacio” l’aggiunta della Cipollari. Ripercorriamo le ultime news dal Trono Over nel nuovo video da Witty tv e Mediaset Play.