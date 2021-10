Arisa in lacrime sui social scrive: “non ho paura di piangere”. Cosa è successo alla cantante de La notte? Possibile che sia un messaggio in codice indirizzato all’ex fidanzato Andrea Di Carlo?

Arisa piange su Instagram: “mi aiuta a smacchiare il mio cuore”

Arisa nelle ultime ore ha pubblicato una nuovo foto su Instagram. Questa volta però la cantante de “La notte” si è mostrata con il viso struccato e gli occhi pieni di lacrime. Cosa è successo? Non è dato saperlo, ma l’immagine ha preoccupato i fan che l’hanno inondata di messaggi d’affetto.

Io non ho paura di piangere. Quando è il momento mi aiuta a smacchiare il mio cuore da acari e pappataci. Poi lo ristendo al sole e si riparte. Sai che me frega di quello che non va?

inizia così il lungo messaggio che accompagna lo scatto che l’ex prof di Amici di Maria De Filippi ha voluto condividere con il pubblico. Non solo, la cantante prontissima per Ballando con le Stelle ha aggiunto:

Io penso a quello che va. C’è sempre qualcosa che va, fosse piccola piccola ma c’è.. non diamola per scontata, che quello che non va ruba sempre tutte le attenzioni. Anche noi non siamo una sola cosa, cerchiamo di guardarci con gli occhi di chi ama, almeno noi, sempre. Non piango mai due volte per la stessa cosa.

Arisa da Amici a Ballando con le Stelle

Lo scatto di Arisa, in cui si vede struccata e con gli occhi gonfi, è però accompagnato da un messaggio di positività. La cantante, infatti, ha sottolineato come sia importante nella vita di tutti i giorni pensare a quello che va; anche se sono solo delle piccole cose, è fondamentale che ognuno di noi ragioni su quello che funziona nella propria vita piuttosto che lasciarsi andare.

Pensare positivo: questo è il monito che l’artista di Pignola, in Basilicata, ha voluto condividere con il suo pubblico e i suoi fan. Chissà che dietro queste lacrime non possa esserci un messaggio rivolto all’ex fidanzato Andrea Di Carlo con cui la cantante ha vissuto una tormentata storia d’amore fatta di tira e molla. Non solo, proprio nelle ultime ore circola una indiscrezione in merito alla vita privata di Andrea Di Carlo. Il manager, infatti, avrebbe già trovato un’altra donna: si tratterebbe di Elisa, professione psicoterapeuta.

Possibile che le lacrime di Arisa siano proprio per amore?