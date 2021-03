Arisa è tornata single: la cantante di “Potevi fare di più” è stata lasciata dal fidanzato Andrea di Carlo a pochi mesi dal matrimonio. Cosa è successo? In queste ore non si parla d’altro: Rosalba Pippa è stata mollata dal suo compagno e manager che sui social ha condiviso un post chiarificatore.

Arisa nessun matrimonio: è finita la storia d’amore con Andrea Di Carlo

Salta il matrimonio di Arisa. A distanza di sei mesi dal grande giorno, il prossimo 2 settembre, l’interprete de “La notte” è stata lasciata dal suo fidanzato Andrea Di Carlo. La notizia è stata ufficializzata dal manager sui social con una lunghissima didascalia.

“Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate. Si anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni”

Le parole dell’ex fidanzato di Rosalba Pippa, questo il vero nome della cantante, fanno il verso all’intervista rilasciata domenica scorsa negli studi televisivi di Domenica In. Il manager, infatti, è rimasto molto amareggiato nel vedere che la sua compagna di vita non ha mai fatto il suo nome. Una decisione, quella di Arisa, che ha avuto una conseguenza davvero inaspettata visto che il fidanzato ha deciso di interrompere la relazione facendo così saltare il matrimonio.

“Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea” – ha aggiunto il manager che ha concluso dicendo – “l’amore è per i coraggiosi ed io lo sono. Quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio“.

Arisa replica all’ex fidanzato Andrea di Carlo

Parole molto forti quelle scritte da Andrea Di Carlo alla ex fidanzata Arisa che ha deciso di rispondergli a tono dalle pagine de Il Corriere della Sera. La cantante, recentemente protagonista del Festival di Sanremo 2021 con il brano “Potevi fare di più”, si è sentita di fare una doverosa precisazione:

deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi “o me, o tutto il resto”. Sono una donna molto indipendente.

Non solo, sul finale la prof di canto di Amici di Maria De Filippi ha aggiunto:

non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Io ho il mio staff , tante persone attorno a me. E lui non voleva “condividermi” con nessuno.

Chissà se l’ex fidanzato replicherà alle parole della cantante oppure no.