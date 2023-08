Arisa non sarà più una degli insegnanti di canto della prossima edizione di ‘Amici‘. Le strade tra la cantante e il talent condotto da Maria De Filippi si separano ufficialmente. Ora per lei si aprono le porte della Rai dove potrebbe ricoprire, di nuovo, il ruolo di giudice. Vediamo insieme in quale programma.

Arisa lascia ‘Amici’ ed è corteggiata dalla Rai: dove potremmo vederla

Dopo le voci circolate in questi mesi di un addio da parte di Arisa e Raimondo Todaro dalla scuola di talenti più seguita in Italia, è Sorrisi, tv e Canzoni a darne l’ufficialità. La cantante la prossima edizione non sarà più una professoressa e giudice degli allievi di ‘Amici’. A settembre però la potremmo rivedere sui canali Rai. Si tratterebbe di un ritorno, dato che nel 2021 ha vinto ‘Ballando con le stelle‘ in coppia con Vito Coppola.

Ora Arisa potrebbe ricoprire il ruolo di giurata all’interno di ‘The Voice Kids‘, il programma condotto da Antonella Clerici che punta a lanciare giovanissimi talenti. Al momento sono confermati come giurati del talent, in onda su Rai1, Gigi D’Alessio, Clementino e Loredana Bertè. Arisa potrebbe completare questo terzetto portando tutta la sua professionalità e competenza. Ad ‘Amici’ per esempio ha formato musicalmente, facendoli arrivare al serale, Federica e Wax.

Trampolino per Sanremo?

In attesa di conoscere il suo futuro, Arisa non ha mai nascosto di voler ritornare al Festival di Sanremo. Lo scorso anno, nella serata dei duetti, ha accompagnato vocalmente Gianluca Grignani ma il suo sogno è quello di gareggiare. A Maria De Filippi, nel corso di una puntata di Amici, spiegò di aver provato negli ultimi due anni a partecipare ma di non essere stata mai scelta da Amadeus.

La decisione quindi di passare a Rai1 potrebbe essere dettata anche da questo, avvicinandosi quindi alla rete che manda in onda la kermesse.