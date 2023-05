Venerdì 19 Maggio in prima serata su Rai Tre va in onda, in prima visione tv assoluta, Ariaferma, film del 2021 di Leonardo Di Costanzo con Toni Servillo e Silvio Orlando. Presentata fuori concorso al Festival di Venezia, la pellicola tratta il tema difficile e drammatico della situazione carceraria italiana. Di seguito vediamo trama, cast e curiosità.

Ariaferma: la trama in breve e il cast

Un vecchio carcere ottocentesco situato in una non meglio precisata zona italiana, sta per essere dismesso. Un imprevisto tuttavia, costringe le guardie a gestire da sole uno sparuto gruppo di detenuti, in condizioni di emergenza. Carmine Lagioia, boss della malavita, ne approfitta per sfidare l’autorità di Gaetano, l’agente più anziano ed esperto della struttura.

Il cast principale, oltre a Toni Servillo (Gaetano) e Silvio Orlando (Carmine Lagioia) annovera anche Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano, Pietro Giuliano, Roberto De Francesco, Francesca Ventriglia e Nicola Sechi.

Curiosità sul film

Ecco alcune curiosità su Ariaferma, un film accolto piuttosto bene dalla critica, che ne ha sottolineato il coraggio e la bravura degli interpreti: