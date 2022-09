Torna questa sera con il secondo appuntamento in onda su Rai 1 “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, il concerto evento condotto da Amadeus, che dalle ore 21.25, ci farà ascoltare i brani che hanno letteralmente fatto la storia della musica italiana e internazionale negli anni ’60, ’70, ’80 e ’90. Il conduttore sarà affiancato dal noto dj Massimo Alberti. Ecco di seguito la scaletta della seconda serata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” che andrà in onda oggi sabato 24 settembre 2022.

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” condotto da Amadeus su Rai 1: la scaletta con i cantanti e gli ospiti

L’appuntamento con “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90”, è per questa sera su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. A condurre la serata dedicata alla musica troveremo ancora una volta Amadeus. Il concerto che vedrà alternarsi sul palco artisti italiani e internazionali, sarà visibile non solo in tv ma anche in streaming grazie all’app Rai Play. Durante la seconda serata, registrata nel magico scenario dell’Arena di Verona, si esibiranno artisti del calibro di Raf, Amii Stewart e Fabio Concato. L’ultima serata di “Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” andrà in onda sabato 1 ottobre sempre su Rai 1.

Chi è il dj nel programma di Amadeus?

In molti si sono chiesti “Chi è il dj che partecipa al programma con Amadeus?”, ovvero colui il quale durante il programma fa cantare e ballare tutti all’Arena di Verona. Si tratta di Massimo Alberti, tra i più noti ed apprezzati disc jokey italiani ed ormai da anni nella squadra di RTL 102.5.

“Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e… ’90” i cantanti e gli ospiti di stasera 24 settembre

Ecco di seguito gli artisti che saliranno sul palco dell’Arena di Verona durante la puntata del 24 settembre: