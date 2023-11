In arrivo tante novità per Apple TV+ nel mese di novembre 2023. A cominciare dalla commedia romantica “Fingernails – Una diagnosi d’amore” alla terza stagione di Slow Horses. Scopriamo tutte le nuove serie tv, film e show in arrivo dal 1 novembre sulla piattaforma del servizio operante la distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple.

Apple TV+, serie e film in uscita a novembre 2023

Il catalogo di Apple TV+ ha in serbo una serie di sorprese per i milioni di abbonati. A novembre 2023, infatti, arrivano tante nuove serie tv, ma anche film e show in anteprima ed esclusiva assoluta sulla piattaforma streaming di Apple. Si comincia il 3 novembre con “Fingernails – Una diagnosi d’amore“, una commedia romantica con protagonisti Jessie Buckley, Riz Ahmed, Jeremy Allen White, Luke Wilson e Annie Murphy.

Il giorno 8 novembre, invece, appuntamento con The Buccaneers, la serie tv ispirata all’omonimo romanzo incompiuto della scrittrice premio Pulitzer Edith Wharton. Online i primi tre episodi della serie, mentre i restanti cinque saranno online dal 13 dicembre 2023. Ecco la sinossi ufficiale della serie: “Ragazze con i soldi, uomini con il potere. Nuovo denaro, vecchi segreti. Un gruppo di giovani ragazze americane amanti del divertimento fa esplodere la Londra strizzata nel corsetto degli anni ’70 dell’Ottocento, dando il via a uno scontro culturale anglo-americano con la conservatrice Inghilterra attraversata da un’aria nuova che guarda con disprezzo a secoli di tradizione. Inviate dall’America per assicurarsi mariti e titoli, queste giovani donne puntano molto più in alto, e dire “lo voglio” è solo l’inizio”. Nel cast ci sono: Kristine Frøseth, Alisha Boe, Josie Totah, Imogen Waterhouse e Mia Threapleton.

Da segnalare anche il 10 novembre l’uscita della quarta stagione di “For All Mankind“, la serie con protagonisti Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu e Coral Peña. Dal 17 novembre, invece, sarà online “Monarch: Legacy of Monsters“, una delle serie più attese basata sul Monsterverse della Legendary. Inizialmente saranno online solo i primi due episodi della drammatica saga che abbraccia diverse generazioni. Infine dal 29 novembre la terza stagione di “Slow Horses“, la serie di spionaggio di successo con protagonista il Premio Oscar Gary Oldman.

Apple TV+, tutte le uscite di novembre 2023

Ecco una lista con tutte le novità in arrivo da novembre 2023 sulla piattaforma di Apple TV: