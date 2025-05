Antonio Rossi ospite alla prima del film “Lilo & Stitch” della Disney a Milano presso il nuovo The Sanctuary, situato in Via Valenza 2 e che aprirà a breve al pubblico. Noi di SuperGuidaTv lo abbiamo intercettato sul red carpet prima della proiezione del film e lo abbiamo intervistato per voi. Ecco cosa ci ha raccontato del suo rapporto con i film della Disney, della sua esperienza a Pechino Express che lo ha visto trionfare insieme all’amico di vecchia data Yuri Chechi. Entrambi infatti erano soprannominati “i Medagliati”.

Antonio Rossi, intervista video alla prima prima di “Lilo & Stitch”

Antonio Rossi, benvenuto. Un film che parla di famiglia. Cosa può insegnare questo film agli adulti?

Beh, guarda, già anche il concetto di famiglia anche allargato, insomma, che comprende amici e persone con cui condividi determinati percorsi. Penso che sia molto importante avere una famiglia dietro, penso che sia qualcosa che ti fa stare bene e quindi penso che è bello vederlo da da Lillo & Stitch in modo semplice e con messaggi diretti”.

C’è un Film della Disney che ti è rimasto nel cuore oppure una frase della Disney?

“Tantissimi. Insomma, penso che la Disney, Oddio! Eh, non ti dico Fantasia perché dopo ti rivelo anche la mia età, però insomma ce ne sono veramente tanti”.

Vincitore di Pechino Express: cosa ti piacerebbe fare in tv?

“Pechino Express, ti riprendo un po’ il concetto di famiglia. Yuri fa parte proprio della mia famiglia e io della sua perché è un concetto di amicizia molto bello e abbiamo fatto tante cose assieme e l’ultima è stata a Pechino Express dove ci siamo divertiti. Al di là della vittoria abbiamo condiviso bellissime emozioni, un viaggio, qualcosa anche di importante, poi stando sempre assieme. Il futuro non lo so, sinceramente. Sicuramente qualsiasi cosa faremo insieme ci divertiremo”.