All’indomani della puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto la proclamazione della terza finalista, Giaele de Donà con ben il 48.2% delle preferenze e l’eliminazione di Antonella Fiordelisi con appena l’8% dei voti, sul web gira da un po’ di ore una lettera firmata dai Donnalisi. Di cosa si tratta? Scopriamolo assieme.

Grande Fratello Vip, la lettera dei Donnalisi: “Abbiamo detto basta”

Intanto partiamo con il dire chi sono i donnalisi. Sono i fans che hanno sostenuto in questo lungo percorso Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Dall’accorpamento dei due cognomi viene fuori appunto Donnalisi. La lettera che in queste ore circola in rete è veramente tosta. E spiega i motivi per cui i fan non hanno sostenuto Antonella fino alla fine.

Eccovi un tweet in cui è riportata la lettera

sono convinta che questa lettera l’abbiano scritta i genitori di Antonella e non i Donnalisi , questo nessuno me lo leva dalla testa #GFVip #GrandeFratelloVip #donnalisi #Antonellafiordelisi #gfvip7 pic.twitter.com/EO937aeVNY — ale nunes (@alenune22692056) March 21, 2023

Vi riportiamo alcuni passaggi:

Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo così. […] Sei stata l’assoluta protagonista di questo Grande Fratello Vip insieme ad Edoardo e abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all’ultimo secondo in nome degli ascolti. Sei stata gettata in pasto al pubblico più di una volta per amore dello spettacolo, massacrata con una narrazione spesso distorta, hanno mostrato solo ciò che hanno voluto per alimentare l’odio social nei tuoi confronti e dopo l’ennesima puntata in cui non ti è stata resa giustizia, abbiamo deciso di dire BASTA. Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GFVip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di “comodini” e “raccomandati” purtroppo è stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata. Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro lì dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami. Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione e stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione.

In breve, le motivazioni dei fan di non sostenere fino in fondo la loro beniamina sono dovute in parte al meccanismo tritacarne dei reality, in particolare del Grande Fratello che ti espone a 360°. Indubbiamente, la Fiordelisi in questo lungo percorso è stata e stessa, nel bene e nel male con pregi e difetti. Se nei primi mesi è partita come una scheggia, con una personalità fortissima che l’è valsa anche l’appaluso del pubblico tanto che un paio di volte l’ha premiata facendola diventare la preferita, strada facendo ha perso lucidità e anche forza.

Nella lettera dei Donnalisi si legge una velata (ma non troppo) accusa al programma che l’ha sfruttata e spremuta come un limone in nome degli ascolti. Questo può essere anche vero, ma è il meccanismo del reality che lo prevede. Del resto, i Donnalisi non credo fossero tristi, quando in ogni puntata quasi due o tre blocchi, erano dedicati alla coppia Antonella ed Edoardo, con i loro alti e bassi e le eterne incomprensioni.

L’odio social in relazione ai reality: va assolutamente debellato

Diciamo che l’odio social a cui fa riferimento la lettera, è stato creato anche da Donnamaria, che in un modo o nell’altro ha sempre messo sotto accusa questa ragazza in nome dell’amicizia con Tavassi e Micol Incorvaia (che tra l’altro è l’ex di Donnamaria). Antonella ha i suoi difetti certamente: viziata, arrogantella e polemica, ma Donnamaria e ivi compresi Micol e Tavassi, non sono da meno.

Il passaggio in cui si dice: “in amore non vince chi gioca, ma chi ama“, è verissimo. Antonella è partita giocando con Edoardo, per poi finire innamoratissima: mettendo a nudo le sue fragilità di fronte ad un sentimento che non si aspettava. Ma come è noto, il pubblico, il popolo del web non perdona, per cui le sue polemiche, i suoi modi non sono stati capiti e di conseguenza è partito l’odio di cui – purtroppo – siamo testimoni. Anche in considerazione di questo che i Dnnoalisi, “hanno detto basta” – così scrivono nella lettera – e hanno deciso di non salvare la loro beniamina.

Antonella Fiordelisi indiscussa protagonista del Grande Fratello Vip

In verità non si dovrebbero mai raggiungere certi livelli, perché al di là delle tifoserie il GF Vip rimane sempre un gioco. Uno spettacolo televisivo di cui Antonella Fiordelisi è stata una indiscussa protagonista. Dispiace certo che non sia in Finale, perché ha retto sei mesi di programma a beneficio di taluni “comodini” che non hanno dato niente al programma, se non lunghe dormite e lunghe chiacchiere riportate di qua e di là.

Purtroppo quando i Fandom si uniscono per buttare fuori qualcuno, privilegiano i cosiddetti comodini. Finché non si ritorna al vecchio format: chi vuoi eliminare, avremo sempre più personaggi anonimi in Finale e non i reali protagonisti. Ad ogni modo, Antonella è una ragazza che brilla di luce propria, non di luce riflessa per cui la rivedremo prestissimo da qualche parte.