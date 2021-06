Antonella Elia polemica con le due nuove opinioniste del GF Vip 6 che andrà in onda da metà settembre su Canale 5. E’ già stato reso noto che l’ex valletta di Corrado e Mike Bongiorno non sarà più opinionista e a prenderne il posto saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La Elia, non manca di lanciare una frecciatina alle opinioniste, che coadiuveranno Alfonso Signorini nella nuova edizione.

Antonella Elia, polemica con Adriana Volpe ma promuove Sonia Bruganelli, nuove opinioniste del GF Vip

Il Grande Fratello Vip riapre i battenti a settembre 2021. Come è già stato reso noto, c’è un cambio tra le poltrone degli opinionisti: Pupo e Antonella Elia non ci sono più e al loro posto arrivano Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La prima è una conduttrice tv, nonché compagnia di avventura del GF Vip 4 di Antonella Elia, la seconda è la moglie di Paolo Bonolis che ha già rivestito il ruolo di opinionista in un altro reality.

Le dichiarazioni di Antonella Elia sulle due nuove opinioniste del GF Vip 6

La Elia, in una intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, in merito alle due opinioniste ha così commentato:

“Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me. Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri. Sonia mi sembra molto sveglia e tagliente, ha le carte in regola per essere una brava opinionista”

Dunque Antonella Elia sembra promuovere a pieni voti la moglie di Paolo Bonolis – alla sua seconda esperienza nel ruolo di opinionista – mentre boccia, decisamente Adriana Volpe.

Del resto tra le due non c’è mai stato un vero e proprio feelling, anche nella Casa del GF Vip che hanno condiviso. All’inizio sembrava fosse nata una amicizia, ma poi si è sciolta come neve al sole. Come reagirà la Volpe a queste dichiarazioni? Di solito risponde tono su tono: sarà così anche stavolta?

I probabili concorrenti del Grande Fratello Vip 6: rumors

Intanto inizia già sin da ora il toto nomi, per quel che riguarda il cast della sesta edizione del Grande Fratello vip che sarà condotto ancora una volta da Alfonso Signorini. I nomi che circolano in rete sono i seguenti:

Katia Ricciarelli,

Sandra Milo,

l’ex tronista di Uomini e Donne Mariano Catanzaro,

l’ex star de Il Segreto Alex Gadea,

Miriana Trevisan,

la sorella di Tommaso Zorzi,

Amedeo Goria,

Manuel Bortuzzo,

Pamela Prati.

Quest’ultima ha già partecipato alla prima edizione del GF Vip ma uscì poco dopo – squalificata dagli autori – con la sua frase, divenuta poi virale: “Chiamatemi un taxi”. Dopo il caso Mark Caltagirone per la soubrette sarda, potrebbe riaprirsi la Porta Rossa di Cinecittà, per una seconda chance. Sarà veramente così? Questi nomi saranno confermati?