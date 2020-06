Antonella Elia e Pietro Delle Piane super pronti per Temptation Island 2020. Arruolati nel cast dell’ottava edizione del programma di Canale 5, la coppia di fidanzati, la prima delle coppie “vip” già annunciate in maniera ufficiale, si prepara a partire per la Sardegna e a raggiungere la splendida location dell’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane prima di Temptation Island 2020: il video su Instagram

A sorpresa, in un video pubblicato sui loro profili Instagram, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno annunciato ai fan, mano nella mano, di essere in partenza per Temptation Island 2020.

L’ex volto di Non è la Rai e il compagno attore e doppiatore hanno fatto una promessa a chi li segue sui social, lasciando intendere che non sarà così facile vederli protagonisti in alcune liti all’interno della fortunata trasmissione di Mediaset.

Queste le parole pronunciate nel filmato: “Stiamo per partire per Temptation Island! Però vi vogliamo fare una promessa: non litigheremo. Se litigheremo litigheremo poco poco, giusto perché lui è geloso. Vi promettiamo che torneremo insieme“.

Immagini che arrivano quando manca poco più di una settimana al debutto di Temptation Island in tv, con la prima puntata dell’amato docu – reality per coppie che è attesa a partire dal prossimo giovedì 2 luglio 2020, in prima serata su Canale 5.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane a Temptation Island 2020: chi sono?

Ma chi sono Antonella Elia e Pietro Delle Piane? E perché l’ex concorrente di Grande Fratello Vip e il nuovo fidanzato hanno deciso di partecipare alla popolare trasmissione che testa il “Vero Amore”?

Antonella Elia ha 56 anni, mentre Pietro ne ha 46. Tra di loro c’è differenza d’età e la vincitrice de L’Isola dei Famosi 2012 ha già dichiarato che le interessa registrare la reazione del compagno quando la vedrà “circondata” da bei ‘tentatori‘; così si chiamano i ragazzi single nel villaggio delle fidanzate.

Già da ora, infatti, sembra proprio che la gelosia del partner della Elia sarà uno dei nodi narrativi del programma. “Non deve farsi toccare neanche la mano o i piedi“, fa infatti sapere Pietro nel video di presentazione ufficiale pubblicato da Witty Tv.