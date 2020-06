Quando inizia Temptation Island 2020? Dopo una prima data non definitiva fissata per martedì 7 luglio, il programma di Canale 5, nonostante le difficoltà legate al Coronavirus, anticipa la messa in onda di qualche giorno. E, già che ci siamo, la Produzione ufficializza anche i nomi e i cognomi dei “concorrenti” che formano le prime coppie nel cast di quest’anno.

Temptation Island 2020: data di inizio su Canale 5

A svelare l’effettiva data di inizio di Temptation Island 2020 è stata la stessa Produzione del programma, che ha voluto annunciare così il nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5.

In un post pubblicato sul profilo Instagram della trasmissione, è comparsa la scritta “Save the date“, unitamente al lancio vero e proprio sui social, dedicato all’imminente partenza dello show.

Nel post diffuso online si legge: “Ufficiale. Ci vediamo giovedì 2 luglio con la prima puntata di Temptation Island“. Mediaset fissa l’orario di inizio alle ore 21.20 circa e, in totale, le puntate previste per questa ottava edizione dovrebbero essere sei.

Le riprese sono attualmente in corso in Sardegna, in provincia di Cagliari, nella location dell’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, lì dove negli ultimi anni viene registrato il docu-reality per coppie di cui conduttore è Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2020: coppie nel cast

Oltre a quando comincia Temptation Island 2020 in tv, dalla Produzione del programma di Canale 5 hanno voluto ufficializzare anche l’arrivo di altre due coppie nel cast della nuova edizione.

Si tratta di…

Nomi e cognomi che vanno ad aggiungersi alle prime due coppie già svelate: la prima formata dall’ex “gieffina vip” Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane e la seconda dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il compagno ed ex calciatore Lorenzo Amoruso.