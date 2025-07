Antonella Clerici tornerà a condurre The Voice Senior nella prossima stagione di Rai1. L’annuncio della riconferma del programma musicale che offre una seconda occasione agli over 60 e della conduzione affidata ad Antonella Clerici, è arrivata nel corso della presentazione del nuovo palinsesto Rai 2025/2026.

The Voice senior 2025-2026, quando in TV

L’appuntamento con la sesta edizione di The Voice senior è fissato per il 14 novembre. Il fortunato programma di Rai Uno avrà una durata di sei settimane, e si concluderà il 19 dicembre, con una finalissima che vedrà molti ospiti in studio.

Il programma musicale che già nelle passate edizioni ha fatto registrare ottimi indici di ascolto, si riconferma nella serata del venerdì con una formula rimasta pressoché invariata. Lo spin-off di The Voice of Italy segue lo schema del programma a cui si è ispirato. Ad Antonella Clerici è affidato il compito di presentare le più belle voci over 60, raccontando anche un po’ della loro storia e i motivi che hanno impedito loro di raggiungere un successo – molto spesso meritatissimo – presso il grande pubblico. I cantanti senior poi si presentano alle audizioni al buio, le tradizionali blind auditions, cantando uno dei brani dei loro cantanti preferiti, e cercando di conquistare i coach che dovranno basare il loro primo giudizio esclusivamente sulla voce.

Tra i coach che si sono girati, il protagonista di turno sceglie con chi andare e – una volta completate le 4 squadre – si va verso la puntata finale che elegge il vincitore The Voice Senior nel corso di una serata live, nella quale è il pubblico da casa a votare.

Antonella Clerici, storica conduttrice del talent show

Il nome della conduttrice scelta per la conduzione del talent show del venerdì sera su Rai Uno non ha suscitato grande stupore. Antonella Clerici – storica conduttrice Rai – è infatti alla guida del programma musicale fin dalla prima stagione.

Sempre alla Clerici è stato fino ad oggi affidato anche il secondo spin-off di The Voice of Italy: The Voice Kids, che vede esibirsi giovani cantanti in erba.