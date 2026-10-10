Ci sono conduttori che inseguono continuamente il cambiamento e altri che riescono a cambiare senza perdere la propria identità. Antonella Clerici appartiene alla seconda categoria.

Il successo della nuova edizione di The Voice Senior, partita con 3.386.000 spettatori e il 24,3% di share, è soltanto l’ultimo tassello di una carriera costruita sulla capacità di creare un rapporto diretto e riconoscibile con il pubblico.

Non servono rivoluzioni, provocazioni o trasformazioni continue. Antonella Clerici continua a funzionare perché davanti alla telecamera appare esattamente come il pubblico ha imparato a conoscerla negli anni: spontanea, empatica, curiosa e capace di mettere sempre gli ospiti e i protagonisti del programma davanti a sé.

Antonella Clerici e quella televisione che mette al centro le persone

È probabilmente questo il segreto di The Voice Senior. Il programma potrebbe essere semplicemente una gara musicale. Con Antonella Clerici diventa invece soprattutto un racconto di persone.

Ogni concorrente porta sul palco una voce, ma anche una storia, un percorso e spesso un sogno rimasto per anni nel cassetto. Clerici riesce a entrare in quelle storie senza sovrastarle, accompagnandole con una conduzione che non ha bisogno di cercare continuamente il momento televisivo.

Ed è una qualità tutt’altro che scontata. In un periodo in cui molti programmi cercano velocità, rumore e confronto, The Voice Senior riesce a costruire una prima serata basata sulla musica, sulle emozioni e sulla normalità. E il pubblico continua a premiarla.

Dal mezzogiorno alla prima serata: una presenza che il pubblico riconosce

La forza di Antonella Clerici sta anche nella capacità di attraversare generi e fasce televisive molto differenti mantenendo sempre lo stesso rapporto con chi guarda. Dal lungo percorso nella televisione del mezzogiorno fino ai grandi show del prime time, la conduttrice ha costruito negli anni una familiarità difficile da replicare.

Non è semplicemente una questione di popolarità. Antonella Clerici trasmette la sensazione di conoscere il proprio pubblico, di sapere quando accelerare, quando lasciare spazio a una storia e quando invece alleggerire con una battuta. È proprio questa naturalezza a rendere credibili programmi molto diversi tra loro.

The Voice Senior è ormai anche il suo programma

Quando un format internazionale arriva in televisione, inizialmente il marchio è spesso più forte del conduttore. Con il passare delle stagioni può succedere però qualcosa di diverso: il volto che lo conduce diventa parte integrante della sua identità.

È quello che è accaduto con The Voice Senior.

Oggi è difficile immaginare il programma senza Antonella Clerici. Non soltanto perché lo conduce, ma perché il suo modo di raccontare la musica e soprattutto i concorrenti è diventato parte della formula stessa dello show.

Il 24,3% ottenuto dalla prima puntata del 2026 conferma la solidità di questo rapporto. Dopo diverse edizioni il programma non mostra i segni di una formula consumata. Al contrario, riesce ancora a conquistare quasi un quarto dell’intera platea televisiva presente durante la messa in onda.

Una conduttrice che non ha bisogno di essere protagonista a tutti i costi

Forse il complimento più grande che si possa fare ad Antonella Clerici è proprio questo: sa essere protagonista senza togliere spazio agli altri.

Nei talent è una capacità fondamentale. Il conduttore deve tenere insieme il programma, dare ritmo alla serata e accompagnare il racconto, ma il pubblico deve ricordare soprattutto i concorrenti, le esibizioni e le loro storie.

Clerici riesce a farlo con grande naturalezza. La sua presenza si sente, ma raramente diventa invadente. È il collante del programma, più che il centro assoluto della scena.

Antonella Clerici, una certezza per Rai 1

I risultati di The Voice Senior raccontano quindi qualcosa che va oltre il singolo dato Auditel. Antonella Clerici è diventata negli anni una delle certezze della televisione generalista italiana, capace di costruire programmi che parlano a pubblici differenti senza perdere la propria identità.

Ed è forse questa la sua qualità più importante: non cercare di sembrare diversa da ciò che è. In una televisione che cambia continuamente, Antonella Clerici ha trasformato la propria semplicità, il sorriso e la capacità di ascoltare in uno stile riconoscibile.

E quando, dopo tanti anni di carriera, un programma alla sua settima edizione riesce ancora a partire con 3,4 milioni di spettatori e oltre il 24% di share, significa che quel rapporto con il pubblico è tutt’altro che esaurito.

Anzi, continua a essere uno dei punti di forza di Rai 1.