Antonella Clerici è fuori dai palinsesti televisivi. La storica conduttrice de La prova del cuoco condurrà solo Lo Zecchino d’Oro. La Clerici appare molto nostalgica sui social, di certo le manca la televisione. Ieri ha pubblicato una foto ricordo su Instagram, scatenando reazioni contrastanti da parte dei fan. Il post, infatti, potrebbe essere una piccola frecciatina lanciata a Barbara D’Urso. Di seguito vi spieghiamo il motivo.

Antonella Clerici Instagram: una frecciatina a Barbara D’Urso?

Ieri pomeriggio sul suo profilo ufficiale Instagram la conduttrice Antonella Clerici ha pubblicato una foto in cui è vestita da Wonder Woman. La foto è un vecchio ricordo del 2009, quando la Clerici era protagonista con Tutti pazzi per la tele. Il post, però, ha generato molte polemiche: la foto di Wonder Woman è stata pubblicata in contemporanea con l’uscita del promo di Barbara D’Urso (QUI IL VIDEO). Si tratta di una frecciatina nei confronti della conduttrice di Live – Non è la D’Urso?

L’ex conduttrice de La prova del cuoco ovviamente non ha replicato alle polemiche. Noi siamo sicuri che Antonella l’abbia fatto in buona fede, senza voler mandare alcuna frecciatina alla collega.

Antonella Clerici Instagram: Monica Leofreddi rincara la dose

Come se non bastasse, però, ci ha pensato Monica Leofreddi, giornalista e conduttrice, a rincarare la dose. La donna, infatti, ha commentato: “L’originale” come se volesse sottolineare la differenza tra Antonella Clerici e le altre colleghe che hanno emulato Wonder Woman.

Anche in questo caso non sappiamo con certezza se quella della Leofreddi sia stata una frecciatina oppure un commento privo di malizia. Probabilmente non lo sapremo mai.

Fatto sta che Barbara D’Urso riscuote sempre clamore, sia per il personaggio che ormai si è creata, sia per gli ascolti che la premiano ma che soprattutto attirano molte invidie. La conduttrice napoletana anche quest’anno è partita a razzo ed ha battuto i nuovi rivali de La vita in diretta.