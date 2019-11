Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Il cavaliere Juan Luis ormai è diventato un pilastro del programma di Maria De Filippi. Il suo charme ha conquistato sia Tina Cipollari sia soprattutto Gemma Galgani. La dama torinese vuole difenderlo dalle grinfie dell’opinionista e delle altre dame. Le due donne sono state protagoniste di un siparietto molto divertente nello studio di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime dal trono over

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. L’opinionista Tina Cipollari ha cercato di intromettersi nella conoscenza tra Gemma e Juan Luis, il nuovo cavaliere venezuelano del trono senior. L’opinionista ha chiesto di ballare con il sudamericano, scatenando l’ira di Gemma Galgani. La dama si è alzata ed ha letteralmente strappato dalle braccia dell’opinionista il suo cavaliere.

La discussione poi è proseguita dopo il ballo: Tina ovviamente accusava Gemma di non poter far nulla per difendere il suo cavaliere; dal canto suo la dama chiedeva all’opinionista di stare nel suo. Tina, però, non è stata l’unica a chiedere un ballo a Juan Luis: anche Barbara De Santi, infatti, ha chiesto di ballare un latino americano. Il cavaliere ovviamente ha accettato.

Juan Luis Uomini e Donne: una segnalazione su di lui

Il cammino di Juan Luis a Uomini e Donne è iniziato col piede sbagliato. Nella registrazione di ieri pomeriggio del trono over, infatti, è già arrivata una segnalazione su di lui. Il cavaliere Armando Incarnato ha dichiarato che Napoli è piccola e le cose si sanno in fretta. A cosa avrà voluto alludere? Il cavaliere è stato attaccato da Tina Cipollari, la quale ha dichiarato che Gemma sa difendersi da sola.

La segnalazione sicuramente farà ricredere Gemma, la quale però sembra già follemente innamorata di Juan Luis. Nella prossima registrazione dovremmo aspettarci sicuramente il classico sfogo nei camerini.