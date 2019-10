Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Protagonisti della registrazione come sempre Gemma Galgani, l’opinionista Tina Cipollari, la coppia formata da Ida e Riccardo e altre coppie del parterre. Non era presente, invece, Pamela Barretta, altra dama che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere. Di seguito vi mostriamo le anticipazioni del programma di Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime dal trono over

La scorsa registrazione del trono over di Uomini e Donne si è aperta come di consueto con Gemma Galgani. La dama torinese sta continuando la conoscenza con Jean Pierre, ma questo pare stia imitando lo stesso percorso di Giorgio Manetti, volando da un fiore all’altro e non precludendosi ulteriori conoscenze. Questo comportamento fa soffrire Gemma, che in studio però ha ricevuto una bella notizia.

Per la dama torinese, infatti, è arrivato un nuovo corteggiatore: si chiama Juan Luis, ha 57 anni ed è originario del Venezuela. Il nuovo cavaliere sudamericano ha dichiarato di trovare Gemma molto elegante. La dama del trono over è rimasta subito molto attratta dal nuovo cavaliere e l’opinionista Tina Cipollari ha proposto il gioco dell’uva per testare la nuova coppia.

Anticipazioni Uomini e Donne trono over: come procede tra Ida e Riccardo

Nella scorsa registrazione del trono over di Uomini e Donne sono stati presenti anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno raccontato come procede la loro storia e la dama ha lamentato poco trasporto fisico da parte del cavaliere.

I due però, dopo aver discusso al centro dello studio, incitati dal pubblico, si sono baciati. Armando sembra solo un vecchio ricordo per Ida, la quale adesso vuole ripartire da zero con Riccardo non senza qualche piccolo problema.

Riusciranno Ida e Riccardo a trovare un equilibrio di coppia e a formare una famiglia come hanno sempre sognato?