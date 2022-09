La nuova stagione di Uomini e Donne si preannuncia davvero esplosiva. Dopo la lite sfiorata da parte di Riccardo Guarnieri con un corteggiatore, durante le registrazioni delle prossime puntate che vedremo in tv da martedì 20 settembre 2022 a litigare sono state Ida Platano e Roberta Di Padua. Cosa è successo?

Ida Platano contro Roberta Di Padua, lite a Uomini e Donne

Non è la prima volta che Roberta Di Padua e Ida Platano arrivano ai ferri corti a Uomini e Donne. In passato, infatti, le due dame sono state spesso rivali per via della conoscenza con Riccardo Guarnieri. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi ricorderanno che il cavaliere pugliese decise di uscire dal programma con Roberta. Un sentimento esauritosi nel giro di qualche mese con i due ex tornati a centro studio pronti ad accusarsi a vicenda tra bugie e verità mai del tutto chiarite.

Questa volta lo scontro tra Ida e Roberta riguarda un altro cavaliere. Si tratta di Alessandro, ex conoscenza della Platano, che è uscito a cena con la Di Padua. L’incontro non è andato benissimo, visto che la dama ha deciso di interrompere la conoscenza con l’ex di Ida e di restare nel parterre over. Alla Platano la cosa non è andata giù così le due dame “rivali” hanno cominciato a discutere animatamente in studio. L’intervento di Maria De Filippi è stato come sempre provvidenziale: la padrona di casa, infatti, ha fatto ragionare le due dame che alla fine hanno fatto pace.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri: la decisione della dama a Uomini e Donne

Non solo, stando alle anticipazioni delle prime puntate registrate Ida Platano è giunta anche ad una decisione importante su Riccardo. La dama avrebbe deciso di mettere un punto definitivo alla conoscenza con il cavaliere pugliese con cui ha vissuto una tormentata storia d’amore.

Riccardo Guarnieri rispetterà la sua scelta oppure no? Per scoprirlo non resta che seguire le nuove puntate di Uomini e Donne su Canale 5!