Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. Nonostante abbiano salutato il pubblico nelle scorse puntate (QUI IL VIDEO), Ida e Riccardo continuano a figurare nello studio di Maria De Filippi. I problemi per la coppia, infatti, non finiscono mai. Nell’ultima registrazione del trono over hanno avuto una nuova discussione. Di seguito le anticipazioni fornite dal sito ilvicolodellenews.

Anticipazioni Uomini e Donne: le ultime del trono over

Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne erano presenti in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due hanno deciso di lasciare il programma insieme e frequentarsi nuovamente lontani dalle telecamere, ma a quanto pare il loro amore non va a gonfie vele. Anche questa settimana i due hanno avuto una forte discussione al centro dello studio. Ida continua a lamentarsi del poco trasporto fisico da parte del suo compagno e addirittura pare che non si siano ancora baciati. La dama, inoltre, vorrebbe che lui commentasse le loro foto su Instagram.

La coppia poi è uscita dallo studio ed ha continuato a discutere dietro le quinte. Ida e Riccardo non riescono proprio a trovare un punto d’incontro e la loro relazione pare non voglia prendere il volo.

Ida e Riccardo litigano con Armando Incarnato

Dopo la discussione dietro le quinte, Ida e Riccardo sono rientrati in studio ed hanno litigato con Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano ha cercato di intromettersi nuovamente nei loro problemi di coppia e in settimana ha pubblicato alcune stories su Instagram contro di loro.

Armando è stato fortemente attaccato dall’opinionista Tina Cipollari. Quest’ultima ha dato del rosicone ad Armando, perché secondo lei il napoletano non ha digerito il due di picche da parte di Ida.

Con grande probabilità vedremo nuovamente Ida Platano e Riccardo Guarnieri nello prossime registrazioni del trono over di Uomini e Donne.