Le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 15 luglio 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 9 al 15 luglio 2022

Aurelio e Genoveva riescono a giungere a un accordo e il Quesada rivela alla moglie la storia di Rodrigo, Valeria e David. La dark lady propone a David una collaborazione segreta, ma lui è innamorato di Valeria e le confessa il suo amore. Lei dice di ricambiare i suoi stessi sentimenti, ma di voler rimanere fedele al marito. David è amareggiato e deluso, e per questo chiede ad Aurelio di affidare l’incarico a qualcun altro, così da poter lasciare Acacias per sempre.

Se la dark lady e il consorte riescono a fare pace, lo stesso non può dirsi per Felipe e Dori. Invano l’infermiera cerca di riappacificarsi con l’avvocato, che proprio non riesce a perdonarle le bugie raccontate. Nel frattempo l’Alvarez-Hermoso riannoda la sua amicizia con Ramon. Quest’ultimo si confida con José e Liberto, rivelando loro di essere l’autore dell’articolo comparso sul Noticiero Espanol. Subito dopo promette di non esporsi più.

News spagnole Una Vita, la confessione di Guillermo

Guillermo confessa ad Azucena di essersi offerto di lavorare all’impianto elettrico dell’accademia solo per poterla conoscere meglio. Il giovane però finisce per attirare l’attenzione anche di Claudia, una allieva dell’accademia di ballo, che dimostra un grande interesse per lui.

Claudia cerca ogni modo per potersi avvicinare a Guillermo e questo finisce per infastidire Azucena.

Anticipazione Una Vita: Ignacio e Alodia, situazione delicata

Il trasloco programmato da Ignacio e Alodia deve essere rimandato, perché la donna non è affatto soddisfatta del lavoro fatto dall’imbianchino e intende rifare tinteggiare tutta la casa. Ignacio nel frattempo riceve una lettera dalla sua amante e chiede aiuto a Jacinto per riuscire a tenerla lontana. Per convincerlo e averlo come alleato in questo delicato compito gli racconta di una paziente insoddisfatta che vuole importunare Alodia.

Solo il caso salva Ignacio da una profonda crisi familiare: l’uomo infatti intercetta casualmente una lettera dell’amante indirizzata ad Alodia e, dopo essere riuscito a farla sparire, decide di chiudere i rapporti con la ragazza.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Un pranzo tra vecchi amici a casa di Ramon si rivela poco felice per Felipe. L’avvocato non si sente affatto a suo agio tra i suoi compagni di un tempo.

Luzdivina è dispiaciuta per aver parlato della nipote di Marcelo a Genoveva e chiede scusa all’uomo, ma il maggiordomo non crede affatto alla sincerità della donna.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.