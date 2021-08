Le anticipazioni di Una Vita dal 4 al 10 settembre 2021 ci preannunciano che i riflettori saranno puntati ancora una volta su Genoveva e Felipe. Le tensioni non mancheranno nella coppia. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 4 al 10 settembre 2021

Felipe si scontrerà duramente con la Salmeron e Velasco. Quando poi l’avvocato riceverà una nuova lettera falsa firmata da Marcia, non potrà fare a meno di riversare tutta la sua rabbia contro Genoveva. Dopo che l’avvocato avrà ritrovato in casa le false lettere di Marcia e le avrà bruciate, farà cambiare tutte le serrature.

Ma questo non basterà certo a fermare Genoveva, che continuerà nei suoi piani screditandolo pubblicamente. Dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale l’intento della perfida dark lady sarà quello di distruggere anche la sua reputazione professionale.

Se una falsa lettera finirà per fare irritare l’Alvarez-Hermoso, una vera causerà grande gioia in Camino. A scrivere alla figlia di Felicia sarà Maite, e mentre la ragazza leggerà la lettera si mostrerà radiosa. La madre fraintenderà i motivi della sua felicità e penserà che questa sia dovuta alla nuova vicinanza di Anabel: per questo ricorderà alla ragazza che sua figlia è una donna sposata e che non può frequentarla così assiduamente. Camino però non esiterà a manifestare al marito il suo disagio nell’avere un po’ di intimità di coppia e gli chiederà il motivo per cui la prima notte di nozze lui abbia solo sfiorato la sua mano.

Anticipazioni italiane Una Vita: Cinta ed Emilio, un figlio in arrivo

Tutto il quartiere accoglie con gioia la notizia della nuova gravidanza di Cinta. I Dominguez e i Palacios, sebbene siano diventati di fatto rivali politici, si uniscono alla gioia dei rispettivi figli e di tutto Acacias. Se i Dominguez saranno elettrizzati per la notizia della gravidanza di Cinta, Felicia cercherà di rendere doppia la sua gioia facendo pressioni su Ildefonso e Camino affinché anche loro la rendano nonna.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: il processo per l’omicidio di Marcia è alle porte

Intanto si avvicina la data del processo che vede imputata Genoveva con l’accusa di aver ucciso Marcia e Laura non si trova. La sua testimonianza è fondamentale per inchiodare la Salmeron, e l’assenza della domestica farà preoccupare Felipe a tal punto che l’avvocato si vedrà costretto a chiedere scusa a Genoveva ed offrirsi per assumere la sua difesa.

Le notizie che giungeranno da Mendez renderanno ancora più complicata la questione: il commissario infatti, esaminando vecchi fascicoli, troverà le prove che collegheranno Laura all’omicidio del padre.

I timori di Felipe saranno fondati? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5