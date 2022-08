Le anticipazioni di Una Vita dal 27 agosto al 2 settembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 27 agosto al 2 settembre 2022

Nelle prossime puntate Una Vita l’immagine di Genoveva subisce un duro colpo. Lolita racconta infatti a Luzdivina il passato della Salmeron e quest’ultima corre a riferire tutto i Marcelo. La vedova di Antonito sembra fare un piccolo passo verso il ritorno alla normalità, e accetta l’invito a pranzo di Fidel. Il suocero però non approva affatto il suo comportamento.

Gli abitanti del quartiere decidono di rivolgersi a David e chiedere il suo aiuto per fermare Manas. Il giovane prima convince il ricattatore a sparire, poi confessa a Lolita, Fabiana e Pascual che la persona interessata ai loro locali è nientemeno che Aurelio Quesada.

Ma il Quesada non è il solo a dare del filo da torcere a Pascual, che si trova sempre più spesso coinvolto nelle liti con Hortensia. Proprio dopo uno di questi battibecchi Liberto sbotta e rivela alla cognata che è stato proprio Pascual a concedere loro l’aiuto economico di cui avevano bisogno.

Mentre il Quesada è impegnato a impossessarsi delle attività locali, Genoveva ha in mente un altro piano diabolico, e prova a convincere Rodrigo a cederle la formula del gas nervino da lui scoperta, offrendogli in cambio un’opportunità per riconquistare l’amore di Valeria. Ma Genoveva ha anche altro a cui pensare, e non perde occasione per fare pressione su Ignacio e convincerlo ad aiutarla a interrompere la gravidanza.

News spagnole Una Vita, il segreto di Ramon

Lolita scopre che Ramon ha ritirato una ingente somma dalla banca e, quando chiede spiegazioni, il suocero si rifiuta di darle spiegazioni. A questo punto alla donna non rimane che cercare di scoprire qualcosa di più da Fidel, ma lui dice di non sapere niente di questa storia e cerca di tranquillizzarla.

Anticipazione Una Vita: Felipe bacia Dori

L’avvocato sembra ormai disposto ad abbassare le sue barriere difensive e permettere alla bella infermiera di arrivare fino al suo cuore. In una confessione reciproca i due ammettono di nutrire un forte sentimento uno per l’altra, e subito dopo Felipe e Dori si baciano.

Hortensia decide di sfruttare i terreni della tenuta di famiglia, mentre Fabiana informa tutti i commercianti e gli abitanti del quartiere che presto sarà indetta un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada.

Una Vita, anticipazioni settimanali

Guillermo confessa a Claudia di provare una forte attrazione per Azucena, e lei lo schiaffeggia. Poco dopo il Sacristan incontra per caso Azucena e tra loro affiora subito un’intesa perfetta. L’atmosfera che si è creata viene però interrotta dall’arrivo di Angel.

Un altro arrivo rischia di creare non poca agitazione. Si tratta di Rodrigo, che riuscito a scappare, si presenta sulla soglia della casa di Valeria. Come reagirà lei trovandoselo davanti? E Genoveva dovrà rivedere i suoi piani, visto il fallimento del suo tentativo di impossessarsi della formula del gas nervino?

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.