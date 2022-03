Le anticipazioni di Una Vita dal 12 al 18 marzo 2022 ci preannunciano che i sospetti di Soledad vengono presto confermati: la donna trova infatti il referto che conferma che Felicia è stata avvelenata. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 marzo 2022

Marcos decide di affidare a Mendez le indagini sulla morte di Felicia. I suoi proponimenti però, rischiano di cadere davanti alle affermazioni di Aurelio. Il Quesada infatti confida a Genoveva che il Bacigalupe è stato, in passato, un mercenario di don Salustiano. Conosciamo ormai bene l’abilità della Salmeron nell’utilizzare indiscrezioni “compromettenti” e sicuramente il pensiero che questi dettagli scabrosi sul suo passato possano venire a galla, sono per Marcos un ostacolo che può farlo tornare sulle sue decisioni.

Nel frattempo arriva una notizia che rende felice il Bacigalupe: la Spagna resta neutrale davanti ai conflitti, e questo permette a lui e ad Aurelio di portare avanti i loro affari.

La domestica del Bacigalupe afferma di aver vinto una grossa somma alla lotteria. Più tardi però Fabiana scopre che in realtà la domestica non ha mai acquistato nessun biglietto della lotteria e cerca il modo per smascherarla.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’arrivo di Ignacio

Ignacio arriva in casa Dominguez e questo rende felice Bellita e Alodia. Josè, dal canto suo, appare invece indispettito. L’idea di averlo tra i piedi sembra essere difficile da digerire per Josè, fino a quando Bellita non gli confessa i veri motivi per cui cerca di aiutare il Quiroga Del Campo.

Nel frattempo Antonito si prepara a partire per la sua missione diplomatica in Marocco, anche se l’idea di salire su un aereo lo terrorizza. Dopo una iniziale ipotesi di rinvio del viaggio, Lolita decide di lasciarlo andare e il Palacios parte. La donna si tranquillizza quando riceve un telegramma di Antonito, ma poco dopo ascoltando Ramon, scopre che la missione in Marocco è molto più pericolosa di quanto il marito le ha fatto credere.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Anabel in pericolo

Mentre Marcos sembra avviarsi verso un periodo fiorente per gli affari, la figlia corre seri pericoli. Le attenzioni di Miguel nei confronti di Anabel sembrano diminuire, complice anche la presenza di Daniela, la nuova cameriera italiana che al ristorante sembra riuscire a conquistare tutti.

Intanto Aurelio decide di portare avanti la sua strategia per sedurre Anabel con l’aiuto di Natalia. I due fratelli insieme tendono un’imboscata alla ragazza, che subito dopo si lamenta ma non se ne va. Conoscendo i punti deboli di Anabel Aurelio le regala una cavalla.

Marcos nel frattempo diventa sospettoso quando sente Daniela fare una telefonata dal ristorante. La nuova cameriera però riesce a trovare una scusa apparentemente credibile per giustificare l’accaduto.

Cos’altro accadrà nelle prossime puntate Una Vita?

Per saperlo, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news. Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.