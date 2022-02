Le anticipazioni di Una Vita dal 12 al 18 febbraio 2022 ci preannunciano che le condizioni di salute di Lolita ci faranno stare con il fiato sospeso. Ma cosa accade? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 12 al 18 febbraio 2022

Sembra che le speranze per la moglie di Antonito siano sempre più esigue. Il giovane ha saputo che in Germania c’è una terapia sperimentale che potrebbe salvare Lolita e ne parla con il padre Ramon. Nel frattempo però lei appare sempre più debole e demoralizzata, tanto da chiedere al suocero e a Carmen di prendersi cura di Moncho e di Antonito quando lei non ci sarà più. Le sue condizioni fanno disperare anche Casilda, informata dal figlio di Ramon la donna scoppia in un pianto inconsolabile.

Sabina e Roberto sembrano essere pronti a portare a termine il loro piano. I due hanno infatti in programma di derubare la banca e scappare a Barcellona, ma qualcosa rovina i loro progetti, costringendoli a rimandare il colpo del secolo. Quando i due coniugi entrano nel tunnel infatti, lo trovano completamente allagato. Il colpo degli Olmedo fallisce grazie al sabotaggio di Miguel, che poi esorta i nonni ad abbandonare i loro propositi criminali per sempre. Gli Olmedo ascoltano i consigli del nipote avvocato e accettano di lasciare la vita criminale, poi insieme a Miguel pianificano la nuova apertura del ristorante.

L’arrivo di Soledad in soggiorno manda a monte i piani di Aurelio nei confronti di Anabel. Il militare si affretta a spiegare di aver cercato di aiutare la giovane, che era svenuta. Quando la giovane si riprende riceve la visita di Aurelio, che ovviamente le da una spiegazione completamente diversa su quanto accaduto e sul suo malore.

Indelecia si congeda da Jacinto, non prima però di avergli rivelato che era stata Marcelina a chiederle di occuparsi di lui e del chiosco durante la sua assenza. Ma dopo aver salutato tutti la donna sembra ripensarci e fa di nuovo ritorno nel quartiere. Inutile dire che Jacinto è sul punto di cedere alla disperazione….

Arantxa torna ad Acacias per chiedere a Cesareo di seguirla nei Paesi Baschi. Lui accetta e i due si preparano a celebrare le loro nozze, per poi ripartire insieme. Servante organizza per Cesareo una festa di addio al celibato.

Anticipazioni italiane Una Vita: l’antipatia di Susana per Natalia

Susana continua a distribuire i suoi manifesti contro gli stranieri, scatenando la collera di Natalia. Sembra che la sola persona che vuol aiutare Natalia sia Genoveva, che non manca di dare alla giovane qualche consiglio su come ingraziarsi le signore. Tuttavia i consigli preziosi della dark lady sembrano avere poca forza nei confronti di Susana, che sembra provare per la sorella di Aurelio un’antipatia immensa. La Salmeron tuttavia riesce a convincere Susana e Rosina a cambiare idea sul conto della giovane.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Si avvicina la fine per Lolita?

Le condizioni di Lolita sembrano peggiorare sempre più, e ormai anche Antonito sembra dubitare di riuscire a salvarla. Il figlio di Ramon ha però un enorme peso sul cuore e chiede alla moglie il perdono per averla tradita. Gli rimane solo un’ultima possibilità per salvarla. Antonito decide così di fissare un appuntamento con il medico premio Nobel Ramon y Cajal.

