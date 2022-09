Le anticipazioni di Una Vita dal 10 al 16 settembre 2022 ci preannunciano che non mancheranno momenti di tensione nel quartiere di Acacias 38. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 10 al 16 settembre 2022

Aurelio uccide Cuevas e sequestra Rodrigo. Il suo intento è quello di impossessarsi della formula del gas nervino. Ma nonostante le torture subite il marito di Valeria non sembra affatto disposto a rivelare all’altro la formula, perché sa benissimo che se lo facesse il Quesada finirebbe per usarlo per loschi fini.

Felipe parla con Dori e la prega di non andarsene. Poco dopo entrambi cedono ai sentimenti e consumano la loro prima notte d’amore. Poco dopo Lolita vede Felipe e Dori baciarsi e la cosa la infastidisce molto.

Fidel racconta a Ramon che Leonardo è stato vittima delle pressioni di un collega. Fidel prova a convincere Ramon che il rapimento di Leonardo potrebbe ritorcersi contro di loro, e contribuire a far tornare libero Fausto Salazar, e cerca di dissuadere il Palacios.

Marcelo – su ordine di Aurelio – droga la tisana di Genoveva con un potente sonnifero. In questo modo il Quesada riesce a impedirle di recarsi all’incontro con la donna che avrebbe dovuto farla abortire. Più tardi la dark lady si arrende alle minacce del marito e decide di portare avanti la gravidanza. Il Quesada arriva a minacciare anche Ignacio, colpevole ai suoi occhi di aver aiutato la Salmeron a programmare l’aborto.

Al ballo della pensione, Azucena e il suo il charleston hanno molto successo, ma i festeggiamenti vengono interrotti da un tentativo di furto. Azucena confessa a Valeria di provare un grande interesse per Guillermo. Poi la ragazza si rifiuta di vedere Angel e per questo viene messa in punizione da sua madre.

News spagnole Una Vita, Rodrigo non vuole rivelare la formula del gas tossico

Marcelo cerca in ogni modo di convincere Rodrigo a rivelargli la formula che ha suscitato tanto interesse nel suo padrone, ma il marito di Valeria non cede. La donna scopre che Rodrigo è sotto la custodia di Aurelio grazie a un biglietto che le consegna Genoveva.

Anche David cerca – a suo modo – di sventare i piani di Aurelio, e chiede aiuto al giornalista Jorge Gaztelu affinché ne parli nel suo giornale. Poco dopo il giovane rivela a Valeria di aver parlato alla stampa del rapimento di Rodrigo, ignorando che nello stesso momento il Quesada è impegnato a cercare di corrompere il giornalista per convincerlo a non rivelare niente del suo piano.

Una Vita, anticipazioni settimanali

La notizia che appare sui giornali è completamente diversa da quella che avrebbe voluto David, e parla della possibile scarcerazione di Fausto Salazar. Davanti a questo articolo Ramon si lascia andare a una crisi di nervi proprio davanti alla nuora.

Anticipazione Una Vita: l’invenzione di Hortensia

Hortensia appare raggiante nelle prossime puntate Una Vita. La donna ha infatti scoperto un nuovo modo per pulire i pavimenti senza dover rimanere inginocchiata a terra. Luiberto parla dell’invenzione di Hortensia con i signori di Acacias e tutti lo consigliano di brevettarla.

Per sapere qualcosa in più, cari amici, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.