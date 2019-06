Sta per iniziare una nuova settimana della nostra soap partenopea ambientata in uno dei luoghi più belli d’Italia. Da lunedì 10 giugno a venerdì 14 giugno 2019 ne vedremo di tutti i colori a Posillipo, ve l’assicuro! Le anticipazioni Upas mostrano che Mariella si imporrà su Guido, Raffaele rimarrà alquanto sorpreso da una notizia. Serena si accorgerà di dovere fare una scelta, come andranno le cose?

Un posto al sole anticipazioni: trame settimanali dal 10 al 14 giugno 2019

Nuove situazioni e coinvolgimenti sentimentali e familiari si alterneranno sotto il sole di Posillipo. Vediamo le anticipazioni della prossima settimana relative ad Un posto al Sole.

Lunedì, 10 giugno 2019 – trama

Il nostro fiore all’occhiello, la Soap italiana Un posto al sole è giunta alla 5.271ª puntata. Mariella costringerà Guido a rendersi responsabile della inaspettata paternità. L’assistente sociale, con la sua visita improvvisa farà preoccupare Andrea e Arianna che avranno paura di non ottenere l’adozione.

Martedì, 11 giugno 2019 – trama

Raffaele ci sorprenderà per la sua opinione sui figli. Egli infatti pensa che stiano per superare ogni loro problema. Non sarà questo il suo caso, visto che tra i due ci sarà chi gli darà ancora preoccupazioni. Guido, dopo avere scoperto che Lollo è suo figlio, dovrà confrontarsi con Vittorio e fare delle considerazioni interiori.

Mercoledì, 12 giugno 2019 – trama

Maurizio e Mimmo tenteranno di nuovo di portare a termine una rapina al Vulcano. Arianna però ha una pistola, ricordate? Diego sarà deluso e avvilito, la sua storia con Beatrice è ormai conclusa. Non solo, egli scoprirà che la sua ex ha voltato pagina e ora ha già iniziato una nuova relazione.

Giovedì, 13 giugno 2019 – trama

La rapina al Vulcano verrà portata a termine e causerà notevoli traumi in chi sarà presente. Ferri scoprirà che Alberto sta cercando di invalidare il suo progetto di chatering. Guido si chiarirà con Cerruti e si appresterà a pianificare un nuovo futuro con Mariella e Lorenzo.

Venerdì, 14 giugno 2019 – trama

La puntata 5.275ª, ultima della prossima settimana, mostrerà Michele che cercherà di parlare con Scaglione. Serena realizzerà che è ormai giunto il momento di scegiere quale dovrà essere in seguito il suo lavoro. Alex intenderà non trasferirsi in terrazza, ma Vittorio non non sarà d’accordo, quali saranno le nuove decisioni?

Una settimana, davvero avvincente, non vi pare?