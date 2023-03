Nelle puntate inedite Un Posto al Sole in onda nelle prossime settimane assisteremo alla crescente tensione tra Eugenio Nicotera e Viola Bruni, che potrebbe sfociare in un divorzio. Il crescente interesse della donna per Damiano e i recenti avvenimenti rischiano di scrivere la parola fine al loro matrimonio. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole.

Anticipazioni Un Posto al Sole, Eugenio vuole il divorzio

Fino ad ora è stata Viola a condurre il gioco, ma sembra che le cose stiano per cambiare. Davanti alle rivelazioni della moglie – che ha ammesso di provare un sempre crescente interesse per Damiano – Eugenio corre ai ripari e mette la giovane Bruni davanti a un bivio. Il magistrato dice alla moglie di voler procedere con il divorzio definitivo.

Ma come sono arrivati a questo punto? Ad allontanare Viola da Eugenio non è stata solo l’attrazione per l’agente di scorta che lo stesso Nicotera le ha affidato dopo la sparatoria che è costata la vita a Susanna. Proprio la morte della ragazza è stata per Viola un trauma che ancora non riesce a superare.

Un Posto al Sole news, le ragioni di Viola

La follia di Valsano – che ha portato alla morte di Susanna – è stata la punta dell’iceberg di una situazione che già in precedenza aveva rivelato enormi rischi. Ricordiamo che le indagini del magistrato avevano portato alle minacce e al pestaggio di Raffaele, e che lo stesso Nicotera era stato ridotto in fin di vita.

Dopo la nascita di Antonio Viola aveva fatto promettere al marito di non invischiarsi più in faccende pericolose, ma così non è stato. Il desiderio di giustizia ha prevalso nel magistrato, anche a costo di perdere la sua famiglia. Ed è proprio questo che potrebbe accadere.

Upas, anticipazioni Un Posto al Sole

Eugenio sta perdendo sua moglie e decide di prendere in mano le redini della situazione. Stanco di un matrimonio che fa acqua da tutte le parti affronta Viola e le dice che intende chiedere il divorzio.

La figlia di Ornella dovrà decidere in fretta se rimanere al fianco del magistrato oppure cedere al sentimento sempre più forte che prova per Damiano. Come andrà a finire? La vicinanza tra Damiano e Viola aumenterà, anche a causa di ciò che sta accadendo a Manuel e Rosa, entrambi in pessime condizioni di salute per le esalazioni della fabbrica di giocattoli contraffatti nella quale lavora la figlia di Ornella.

Nel frattempo il Nicotera sembrerà nutrire una mezza simpatia per Lucia, il nuovo sostituto procuratore nel processo contro Valsano.

Eugenio porterà avanti la separazione da Viola – mettendo così la parola fine alla loro unione – oppure entrambi faranno un passo indietro?

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.